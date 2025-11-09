Колье за 16,5 млн, танцы с Верником и трогательное видео от мужа: как Ксения Собчак отпраздновала 44-летие
Константин Богомолов устроил сюрприз в день рождения Ксении Собчак
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ночь на 9 ноября журналистка и телеведущая Ксения Собчак отпраздновала свое 44-летие. Мероприятие прошло в формате роскошного гала-вечера под названием «Lux Aeterna». Среди гостей были замечены певица Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие известные личности.
Организацией торжества занимался супруг Ксении Собчак — режиссер Константин Богомолов. В качестве поздравления он опубликовал в социальных сетях архивное фото, сделанное во время их совместного путешествия. На снимке телеведущая запечатлена в горах на фоне ледников, в практичной одежде и с солнцезащитными очками.
В своем обращении Богомолов выразил восхищение многогранностью супруги, ее силой, стойкостью и безупречным вкусом. Режиссер также заявил, что всегда будет рядом с Ксенией, и подчеркнул, что она достойна счастья и является для него источником вдохновения. О том как телеведущая отпраздновала 44-летие — в материале URA.RU.
«Красиво захожу в свои 44»
Собчак призналась, что ее не смущает ее возраст
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Телеведущая Ксения Собчак 9 ноября отпраздновала 44-й день рождения. Торжество имело загадочное название «Lux Aeterna» («вечный свет»).
Праздник собрал десятки гостей. За его организацию отвечал супруг телеведущей — Константин Богомолов. В ходе торжества Ксения обратилась к мужу с теплыми словами: «Кот, это невероятно. Прошло столько лет, и я точно знаю, что пройдет еще много-много лет, потому что с тобой никогда не знаешь, где заканчивается шутка и начинается жизнь».
Собчак призналась, что цифра 44 ее не радует, но она не собирается скрывать свой возраст. Телеведущая выразила благодарность супругу за то, что с ним она чувствует себя легко и непринужденно, и отметила: ее аудитория ценит ее не за молодость и внешность. Особую радость ей доставило сообщение от ретушера: «Я вас даже не худил».
«Ты мое счастье»: поздравление от мужа
Богомолов трогательно поздравил свою жену с 44-летием
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кроме того, Константин Богомолов опубликовал архивную фотографию супруги Ксении Собчак, сделанную во время их совместного путешествия. На снимке телеведущая, одетая в практичный комплект из свитера и брюк с солнцезащитными очками и шапкой, запечатлена на фоне горного пейзажа с ледниками. Режиссер сопроводил публикацию трогательным поздравлением по случаю 44-летия супруги.
«Огонь во льдах. Тут вся ты: красивая, победительная, независимая. Будь всегда такой. Не унывай и не сдавайся — что бы ни было. Ты родилась под счастливой звездой и достойна только счастья. А я всегда рядом. Горжусь твоей силой и стойкостью. Люблю твою хрупкость и нежность. Восхищаюсь безупречным вкусом, бешеной энергией и талантом. Наслаждаюсь острым умом и не знающим границ и условностей юмором. Ты прекрасна. Ты бесконечно любима. Ты мое счастье. С Днем Варенья!» — написал Богомолов.
Киркоров, Гагарина, Глюкоза и другие: кто пришел поздравить телеведущую
Лолита выступила на дне рождении Собчак
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
На дне рождения Ксении Собчак было много звезд российского шоу-бизнеса и медиаиндустрии. Поздравить телеведущую пришли Филипп Киркоров, дизайнер Яна Расковалова и ее муж Вадим, блогер Виктория и Олег Шеляговы, режиссер Валерия Гай Германика, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах, блогер Ида Галич, а также певицы Полина Гагарина и Глюкоза. Интересно, что на празднике не было российского актера Максима Виторгана, но присутствовали их с Ксенией сын Платон и мама Собчак — Людмила Нарусова. Тем не менее вечер получился ярким и запоминающимся.
Колье за 16,5 млн, сумка Bottega Veneta и кольцо по цене автомобиля: образ Собчак
Главным украшением образа Собчак стала цепь стоимостью 16,5 миллиона рублей
Фото: telegram-канал Ксении Собчак
В праздничный вечер Ксения Собчак произвела фурор своим эффектным образом. Ее наряд был тщательно продуман: пальто металлического оттенка Viva Vox с укороченным жакетом серого цвета, украшенным белым воротничком. Пышная юбка в пол Maison Margiela с объемным бантом и прозрачный корсет с черным лифом дополняли образ, придавая ему особую изысканность.
В руках у телеведущей была плетеная сумка от Bottega Veneta, стоимость которой достигает 400 тысяч рублей, а на пальце сверкало кольцо с турмалином — его цена равняется 1 миллиону 600 тысячам рублей. Настоящим шедевром стало колье с аквамарином весом 29 карат. Его стоимость — 16,5 миллиона рублей.
Украшение выполнено в виде широкой цепи, инкрустированной бриллиантами, а драгоценный камень заключен в вытянутую восьмиугольную форму. В своем личном блоге Собчак отметила, что практически каждый гость не мог удержаться от того, чтобы не спросить об этом колье и не попросить разрешения рассмотреть его поближе.
Танцы с Верником под Лолиту и огромный торт: как прошел день рождения
Праздник в честь 44-летия Ксении Собчак запомнился гостям не только роскошной атмосферой, но и душевными моментами. Одним из самых трогательных эпизодов вечера стал показ оживших архивных кадров — с помощью современных технологий старые семейные фотографии телеведущей превратили в динамичное видео, запечатлевшее Собчак в кругу близких в неформальной обстановке.
Настоящим сюрпризом для именинницы стала постановка, которую тайно подготовил ее супруг Константин Богомолов. Как позже поделилась Ида Галич, режиссер устроил пронзительный перформанс, во время которого Ксения станцевала с актером Игорем Верником под ту самую композицию в исполнении Лолиты Милявской, что звучала на ее первом бракосочетании.
Певица сумела поднять всех гостей с мест и переместить на танцпол. Артистка появилась на сцене в характерном для себя образе — прозрачном ажурном костюме со стразами, дополненном сверкающей жилеткой. В ее исполнении прозвучали такие хиты, как «На Титанике», «Шампанское» и даже пугачевская композиция «Не делайте мне больно, господа», которые гости дружно подхватывали. Также на дне рождении выступила певица Катя IOWA.
Изысканным финалом торжества стал грандиозный шестиярусный торт. Он был стилизован под древнегреческий замок с колоннами и арочными проемами и украшен свежими фруктами и ягодами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Были времена09 ноября 2025 20:27В Союзпечати и не такое можно было купить...
- Соседов09 ноября 2025 20:21Все завидуют...