Колье за 16,5 млн, танцы с Верником и трогательное видео от мужа: как Ксения Собчак отпраздновала 44-летие

Константин Богомолов устроил сюрприз в день рождения Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь на 9 ноября журналистка и телеведущая Ксения Собчак отпраздновала свое 44-летие. Мероприятие прошло в формате роскошного гала-вечера под названием «Lux Aeterna». Среди гостей были замечены певица Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие известные личности.

Организацией торжества занимался супруг Ксении Собчак — режиссер Константин Богомолов. В качестве поздравления он опубликовал в социальных сетях архивное фото, сделанное во время их совместного путешествия. На снимке телеведущая запечатлена в горах на фоне ледников, в практичной одежде и с солнцезащитными очками.

В своем обращении Богомолов выразил восхищение многогранностью супруги, ее силой, стойкостью и безупречным вкусом. Режиссер также заявил, что всегда будет рядом с Ксенией, и подчеркнул, что она достойна счастья и является для него источником вдохновения. О том как телеведущая отпраздновала 44-летие — в материале URA.RU.

«Красиво захожу в свои 44»

Собчак призналась, что ее не смущает ее возраст Фото: Роман Наумов © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак 9 ноября отпраздновала 44-й день рождения. Торжество имело загадочное название «Lux Aeterna» («вечный свет»).

Праздник собрал десятки гостей. За его организацию отвечал супруг телеведущей — Константин Богомолов. В ходе торжества Ксения обратилась к мужу с теплыми словами: «Кот, это невероятно. Прошло столько лет, и я точно знаю, что пройдет еще много-много лет, потому что с тобой никогда не знаешь, где заканчивается шутка и начинается жизнь».

Собчак призналась, что цифра 44 ее не радует, но она не собирается скрывать свой возраст. Телеведущая выразила благодарность супругу за то, что с ним она чувствует себя легко и непринужденно, и отметила: ее аудитория ценит ее не за молодость и внешность. Особую радость ей доставило сообщение от ретушера: «Я вас даже не худил».

«Ты мое счастье»: поздравление от мужа

Богомолов трогательно поздравил свою жену с 44-летием Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кроме того, Константин Богомолов опубликовал архивную фотографию супруги Ксении Собчак, сделанную во время их совместного путешествия. На снимке телеведущая, одетая в практичный комплект из свитера и брюк с солнцезащитными очками и шапкой, запечатлена на фоне горного пейзажа с ледниками. Режиссер сопроводил публикацию трогательным поздравлением по случаю 44-летия супруги.

«Огонь во льдах. Тут вся ты: красивая, победительная, независимая. Будь всегда такой. Не унывай и не сдавайся — что бы ни было. Ты родилась под счастливой звездой и достойна только счастья. А я всегда рядом. Горжусь твоей силой и стойкостью. Люблю твою хрупкость и нежность. Восхищаюсь безупречным вкусом, бешеной энергией и талантом. Наслаждаюсь острым умом и не знающим границ и условностей юмором. Ты прекрасна. Ты бесконечно любима. Ты мое счастье. С Днем Варенья!» — написал Богомолов.

Киркоров, Гагарина, Глюкоза и другие: кто пришел поздравить телеведущую

Лолита выступила на дне рождении Собчак Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

На дне рождения Ксении Собчак было много звезд российского шоу-бизнеса и медиаиндустрии. Поздравить телеведущую пришли Филипп Киркоров, дизайнер Яна Расковалова и ее муж Вадим, блогер Виктория и Олег Шеляговы, режиссер Валерия Гай Германика, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах, блогер Ида Галич, а также певицы Полина Гагарина и Глюкоза. Интересно, что на празднике не было российского актера Максима Виторгана, но присутствовали их с Ксенией сын Платон и мама Собчак — Людмила Нарусова. Тем не менее вечер получился ярким и запоминающимся.

Колье за 16,5 млн, сумка Bottega Veneta и кольцо по цене автомобиля: образ Собчак

Главным украшением образа Собчак стала цепь стоимостью 16,5 миллиона рублей Фото: telegram-канал Ксении Собчак

В праздничный вечер Ксения Собчак произвела фурор своим эффектным образом. Ее наряд был тщательно продуман: пальто металлического оттенка Viva Vox с укороченным жакетом серого цвета, украшенным белым воротничком. Пышная юбка в пол Maison Margiela с объемным бантом и прозрачный корсет с черным лифом дополняли образ, придавая ему особую изысканность.

В руках у телеведущей была плетеная сумка от Bottega Veneta, стоимость которой достигает 400 тысяч рублей, а на пальце сверкало кольцо с турмалином — его цена равняется 1 миллиону 600 тысячам рублей. Настоящим шедевром стало колье с аквамарином весом 29 карат. Его стоимость — 16,5 миллиона рублей.

Украшение выполнено в виде широкой цепи, инкрустированной бриллиантами, а драгоценный камень заключен в вытянутую восьмиугольную форму. В своем личном блоге Собчак отметила, что практически каждый гость не мог удержаться от того, чтобы не спросить об этом колье и не попросить разрешения рассмотреть его поближе.

Танцы с Верником под Лолиту и огромный торт: как прошел день рождения

﻿Праздник в честь 44-летия Ксении Собчак запомнился гостям не только роскошной атмосферой, но и душевными моментами. Одним из самых трогательных эпизодов вечера стал показ оживших архивных кадров — с помощью современных технологий старые семейные фотографии телеведущей превратили в динамичное видео, запечатлевшее Собчак в кругу близких в неформальной обстановке.

Настоящим сюрпризом для именинницы стала постановка, которую тайно подготовил ее супруг Константин Богомолов. Как позже поделилась Ида Галич, режиссер устроил пронзительный перформанс, во время которого Ксения станцевала с актером Игорем Верником под ту самую композицию в исполнении Лолиты Милявской, что звучала на ее первом бракосочетании.

Певица сумела поднять всех гостей с мест и переместить на танцпол. Артистка появилась на сцене в характерном для себя образе — прозрачном ажурном костюме со стразами, дополненном сверкающей жилеткой. В ее исполнении прозвучали такие хиты, как «На Титанике», «Шампанское» и даже пугачевская композиция «Не делайте мне больно, господа», которые гости дружно подхватывали. Также на дне рождении выступила певица Катя IOWA.