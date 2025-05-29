Никита Ефремов — известный российский актер, сын известного артиста Михаила Ефремова. Широкую популярность ему принесли роли в фильмах «Баллада о Бомбере» и Нулевой пациент». 30 мая 2025 года ему исполняется 37 лет. За этим возрастом скрывается целая история: авария с отцом Михаилом Ефремовым, которая перевернула жизнь семьи, борьба с внутренними демонами и сложные отношения. URA.RU приводит путь Никиты Ефремова.
Семья и ранние годы
Никита родился 30 мая 1988 года в Москве в семье, где искусство было не просто профессией, а образом жизни. Его отец — Михаил Ефремов, известный актер театра и кино, а дед — Олег Ефремов, основатель театра «Современник» и Народный артист СССР. Мать, Ася Воробьева, была филологом и работала литературным редактором в театре. Однако, несмотря на такие выдающиеся предков, Никита до 12 лет носил фамилию матери, скрывая свою родословную. Он сам решился вернуть фамилию Ефремов, заявив, что не видит смысла скрывать свою принадлежность к знаменитой семье. В школьные годы Никита учился в физико-математической гимназии № 1514, не планируя связывать свою жизнь с актерским ремеслом. Он занимался спортом, играл в футбол и баскетбол, а также обучался в музыкальной школе по классу скрипки и вокала. Однако в 11 классе, осознав, что математика его не привлекает, он решил попробовать себя в искусстве.
Путь в театр
В 2005 году Никита поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Во время учебы он проявил себя как талантливый актер, исполнив роль Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума» по пьесе А.С. Грибоедова. За эту работу его удостоили театральной премией «Золотой лист» в номинации «Лучшая мужская роль» в 2009 году. После окончания учебы Никиту приняли в труппу театра «Современник», основанного его дедом. Здесь он сыграл несколько значимых ролей, включая Готфрида Ленца в «Три товарища» и Сергея Никитина в «Сережа».
Фильмы с Никитой Ефремовым
Кинокарьера Никиты Ефремова началась еще в студенчестве. В 2005 году он снялся в эпизодической роли в сериале «Моя прекрасная няня». Затем последовали роли в фильмах «Самая красивая», «Охотник» и «Ненасытные».
Широкую известность Ефремову принесла роль в телесериале «Баллада о бомбере» (2011), где он сыграл капитана Андрея Гривцова. Затем последовали заметные работы в сериалах «Восьмидесятые», «Тихий Дон», «Григорий Р.», а также в «Оттепели» Валерия Тодоровского, где он исполнил роль, вдохновленную образом своего деда, Олега Ефремова. В 2020 году он исполнил роль Ивана Крутихина в сериале «Хороший человек» режиссера Константина Богомолова. В 2022 году сыграл врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова в сериале «Нулевой пациент», за что получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший актер онлайн-сериала».
В 2023 году Ефремов исполнил главную роль в сериале «Библиотекарь» по роману Михаила Елизарова, а также снялся в сериале «Госпожа» и в 2024 году в комедийно-драматическом сериале «Морозко». Кроме того, в 2023 году он исполнил роль советского программиста Алексея Пажитнова в американском фильме «Тетрис», что стало его дебютом в международном кинематографе. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино и сериалах.
«В своей работе я больше всего люблю… состояние игры и чувство легкости, которое эта игра порождает», — заявлял он.
Личная жизнь
Личная жизнь Никиты Ефремова не менее насыщена, чем его карьера. Актер не скрывает своих отношений, но и не стремится выставлять их на показ. В разные годы ему приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, такими как Анна Михайловская, Елена Дудина и Анна Чиповская.
В 2014 году Никита женился на актрисе Яне Гладких. Свадьба состоялась в Грузии, но уже в 2015 году пара рассталась. Позднее Никита признался, что женился скорее в ответ на болезненный развод родителей, надеясь, что его союз с Яной будет прочным и на всю жизнь. Однако брак не сложился, сам Ефремов заявлял, что оба были не готовы к серьезным отношениям. После развода с Яной Никита начал встречаться с телеведущей и фотомоделью Марией Иваковой. Их отношения продлились около двух лет, и пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако в 2021 году они расстались, не раскрывая причин разрыва.
В августе 2023 года Никита появился на кинофестивале «Короче» в Калининграде с новой возлюбленной — художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной. Актер опубликовал совместные фотографии в своем в соцсетях, подписав их: «Моя любимая Оля». Никита даже снялся в одном из видео-артов Ольги, которое она представила на фестивале «Короче».
Проблемы с алкоголем и попытки проститься с жизнью
В молодости Никита Ефремов столкнулся с серьезными проблемами: он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Тогда актер из-за тяжелого похмелья сорвал съемки, рассказывал он в видео Ксении Собчак. Это привело к глубокому кризису, и в 20 лет он даже пытался проститься с жизнью. Но осознал, что нуждается в помощи, и начал путь к выздоровлению.
С тех пор ведет трезвый образ жизни и уже семь лет остается «чистым». Он открыто говорит о своем опыте, чтобы поддержать других, столкнувшихся с подобными трудностями. В 2025 году он заявил, что планирует снять фильм о борьбе с зависимостью, основанный на собственных переживаниях
«Он связан с употреблением веществ, алкоголем и тем, как я остаюсь чистым уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходило с моим отцом. Понимаю, что вроде как я имею право про это говорить», — заявил он изданию «Правила жизни».
Скандальное ДТП Михаила Ефремова: как отреагировал Никита
8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Он был пьян, под наркотиками и выехал на встречку на своём Jeep Grand Cherokee. Там он врезался в фургон Lada Granta. Водитель — 57-летний курьер Сергей Захаров — погиб в больнице на следующий день. Михаила сразу задержали. Позже он признал вину, и в сентябре 2020-го получил восемь лет колонии общего режима.
После резонансного ДТП с участием отца, Михаила Ефремова, Никита выразил свои чувства в блоге. «Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — заявил он.
В интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» он рассказал, что не стал оправдывать отца или пытаться найти ему лучших адвокатов, чтобы «откосить» от тюрьмы: «Зачем мне ставить себя на место Бога? Для него это шанс обрести смирение. Это цепочка его выборов, которая привела к таким последствиям. Это история про боль, с которой он остался один на один».
Также он рассказал о своих отношениях с отцом после аварии. «Мне главное было — любить его, несмотря ни на что. Как бы не было тяжело мне или ему. Любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Это просто энергетически — если я нужен, я рядом», заявлял он изданию The Voice Mag.
Падение брата
Летом 2023 года брат Никиты, Николай Ефремов, выпал из окна своей квартиры. Он получил тяжелые травмы: переломы бедра и костей таза, его госпитализировали в реанимацию. Врачи провели две операции, установив аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Состояние актера оценивалось как крайне тяжелое: он находился в коме и под ИВЛ. После операции Николай заявил, что выпал из окна случайно, однако полиция начала проверку по факту происшествия. Соседи сообщали, что он злоупотреблял алкоголем и состоял на учете у психиатра.
Никита Ефремов сейчас
Никита Ефремов активно продолжает свою карьеру в театре и кино, а также участвует в культурных проектах.
Новые фильмы и сериалы с участием Никиты Ефремова
- «Соловей против Муромца» (2025). Приключенческий фэнтези-фильм, основанный на русском фольклоре. Никита исполняет роль Соловья-разбойника. Премьера состоялась 22 мая 2025 года.
- «Между нами химия» (2025). Драматический сериал, в котором Ефремов играет одну из главных ролей. Проект получил положительные отзывы от зрителей.
- «Дорогая, я больше не перезвоню» (2025). Комедийный фильм с элементами фантастики, где Никита выступает в главной роли. Фильм доступен для просмотра на различных платформах.
- «Она тебя любит» (2025). Мистический триллер, в котором Ефремов исполняет ключевую роль.
- «Хроники русской революции» (2025). Историческая драма, где актёр участвует в одном из центральных образов.
- «Иван Царевич и Серый Волк 6» (2024). Анимационный фильм, в котором Никита озвучивает одного из персонажей.
- «Реплика» (2024). Фантастическая драма, где Ефремов играет одну из ведущих ролей.
- «Вы меня видели?» (2024). Мелодрама, в которой актёр исполняет главную роль.
- «Первый класс» (2024). Трагикомедия, в которой Никита участвует в качестве одного из главных персонажей
Недавно Ефремов поучаствовал участие в озвучивании аудиокниги «Повести Белкина» Александра Пушкина, совместно с такими актерами, как Евгений Цыганов, Сергей Гармаш и Антон Шагин. В апреле 2025 года его отец вышел из колонии по УДО. Никита в интервью рассказал, что отец адаптируется к жизни на свободе и восстанавливает здоровье.
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