В России стало на 14 миллионеров больше
Жители восьми регионов выиграли миллионы в лотерее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Четырнадцать жителей восьми российских регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
«Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи „Мечталлион“ стали миллионерами, выиграв призы по одному миллиону рублей», — сообщила » Национальная Лотерея». Победители приобрели билеты в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Башкирии, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Часть победителей приобрели билеты онлайн через официальный сайт и мобильное приложение лотереи. Всего в розыгрыше участвовали жители разных регионов страны.
Общая сумма всех выигрышей в 164-м тираже превысила 36 миллионов рублей. Более 210 тысяч билетов оказались выигрышными в этом розыгрыше.
Ранее, в 163-м тираже, который прошел 2 ноября, четыре человека выиграли по миллиону рублей, среди них был житель Челябинской области. В предыдущих розыгрышах жители региона также становились крупными победителями: например, в сентябре один из участников выиграл 10 миллионов рублей.
