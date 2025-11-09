В Новой Зеландии загорелись земли «Мордора»

В парке «Властелина колец» в Новой Зеландии бушует мощный пожар Фото: Telegram-канал «Топор Live»

Крупный лесной пожар охватил национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии, где снимались сцены Мордора для кинотрилогии «Властелин колец». Огонь бушует на площади более двух тысяч гектаров, локализовано лишь 20% возгорания.

«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор», — приводит слова местного жителя RNZ. Сообщается, что высота пламени в некоторых местах достигала 30 метров из-за сильного ветра.

Пожарные службы борются с огнем уже более суток. В тушении задействованы 12 вертолетов, пять самолетов и четыре наземные бригады. Ситуацию осложняют порывистые ветра, способствующие распространению пламени. Из близлежащих территорий эвакуированы 36 жителей деревни Вакапапа и десятки туристов. Один из эвакуированных рассказал, что падающий с неба пепел создавал ощущение «конца света».

