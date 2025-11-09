В Новой Зеландии загорелись земли «Мордора»
Крупный лесной пожар охватил национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии, где снимались сцены Мордора для кинотрилогии «Властелин колец». Огонь бушует на площади более двух тысяч гектаров, локализовано лишь 20% возгорания.
«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор», — приводит слова местного жителя RNZ. Сообщается, что высота пламени в некоторых местах достигала 30 метров из-за сильного ветра.
Пожарные службы борются с огнем уже более суток. В тушении задействованы 12 вертолетов, пять самолетов и четыре наземные бригады. Ситуацию осложняют порывистые ветра, способствующие распространению пламени. Из близлежащих территорий эвакуированы 36 жителей деревни Вакапапа и десятки туристов. Один из эвакуированных рассказал, что падающий с неба пепел создавал ощущение «конца света».
Национальный парк Тонгариро известен благодаря съемкам трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Вулканы Нгаурухоэ и Руапеху использовались как локации для Ородруина и «Врат Мордора». Кроме того, парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярным туристическим направлением. Информации о пострадавших на текущий момент не поступало.
