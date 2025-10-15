В Кремле ответили, поздравил ли Трамп Путина с днем рождения

Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Песков рассказал, поздравил ли Трамп Путина с днем рождения
Президент США Дональд Трамп не поздравлял российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий запрос прессы. Слова передает корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября. Несмотря на эту личную дату, российский лидер остался верен своим профессиональным обязанностям и не стал отменять запланированные рабочие мероприятия. В этот день в графике главы государства значились совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также проведение ряда телефонных переговоров. 

