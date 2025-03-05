Врач-невролог рассказала, почему с возрастом появляются трудности со сном

К 65 годам у половины людей возникают проблемы с бессонницей и качеством сна, которые во многом связанны с естественным старением организма и снижением выработки мелатонина. Об этом сообщила URA.RU врач-невролог Полина Лепилова из СберЗдоровье.
«Проблемы со сном напрямую связаны с естественным старением организма и сопутствующими заболеваниями. Так, с возрастом происходит сокращение продолжительности глубокой и быстрой фаз сна, а также нарушается цикл „сон-бодрствование“ из-за снижения естественной выработки мелатонина», — заявила Лепилова.
По ее словам, на качестве сна могут также сказываться хронические заболевания, депрессия, тревожные расстройства и прием некоторых лекарств. Чтобы улучшить качество сна, важно спать в темном и прохладном помещении, избегать использования гаджетов перед сном и придерживаться регулярного распорядка. Если проблемы сохраняются, стоит обратиться к врачу для назначения немедикаментозного или медикаментозного лечения, включая терапию хронических заболеваний. Также важно следить за симптомами тревоги и депрессии.
Проблемы со сном также могут негативно влиять на общее состояние здоровья, включая увеличение аппетита и снижение мотивации к физической активности. Это, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса, так как недостаток сна изменяет уровни гормонов аппетита и влияет на мозговые процессы, связанные с принятием решений и желанием употреблять высококалорийную пищу.
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