В Ленобласти с рельсов сошел второй за утро поезд, погиб машинист

В Ленинградской области утром 14 сентября произошел второй за день сход поезда с рельсов — на этот раз вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Как сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в результате происшествия погиб машинист одиночного тепловоза.
«В связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти проводится проверка и восстановительные работы. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.
По заявлениям губернатора, в регионе усилят работу служб обеспечивающих безопасность на всех видах транспорта. Также было увеличено число дополнительного транспорта — на маршруте «Луга — Гатчина — Санкт-Петербург» ввели дополнительные автобусы, они действуют на железнодорожных вокзалах и станциях.
Ранее в этот же день в Ленинградской области произошел сход трех вагонов товарного поезда на перегоне Строганово — Мшинская, отменены пригородные электропоезда на участке Сиверская — Луга. Специалисты подчеркивают, что оба инцидента находятся на особом контроле у региональных властей и федеральных ведомств. Ожидается, что результаты проверки будут опубликованы после завершения всех необходимых следственных действий.
