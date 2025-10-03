Пермские спасатели вызволили котенка из канализации. Видео

Пермские спасатели достали котенка из канализационной трубы
Животное не пострадало
В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) спасатели вызволили котенка из канализационной трубы. Инцидент произошел в ночь на 3 октября. 

«Поступил звонок от гражданки о том, что по улице Мехренцева в Кунгуре, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь котенка, который упал в канализационную трубу. На место выехали спасатели. По прибытию к месту вызова, они с помощью петли и подручного материала извлекли животное и передали заявителю. Котенок не пострадал», — сообщает поисково-спасательная служба КМО (16+) в соцсети ВКонтакте. 

На этой неделе URA.RU сообщало о том, что в Перми спасатели вытащили из грязи восьмилетнюю девочку. Во время прогулки она застряла обеими ногами по колено и самостоятельно выбраться не могла. 

