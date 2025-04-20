Лес под Златоустом стал самым посещаемым в России

Нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вошел в десятку самых посещаемых в стране. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, зверей такая активность людей не распугала.
«В первом квартале Таганай вошел в десятку самых посещаемых национальных парков России. Однако на численности его „коренного населения“ это практически не отразилось», — пояснили URA.RU в нацпарке.
Златоустовские окрестности заняли восьмое место. Однако в десять самых посещаемых нацпарк входит стабильно — статистика давала и более высокие результаты. Основной поток посетителей обеспечивают Башкортостан, Свердловская и Челябинская области. В первом квартале на Таганае побывало 75 тысяч посетителей.
Говоря о животных, представители «Таганая» отметили, что ежегодный зимний маршрутный учет зверей провели в январе-марте. За это время сотрудники нацпарка преодолели более 360 километров, пройдя по 17 постоянным маршрутам. Каждый из них изучили дважды, чтобы точно учесть популяцию зверей.
По итогам учета зафиксировано большое количество разных видов. В лесу живут 1,7 тысячи зайцев-беляков, 1,4 тысячи — белок. Есть 299 лосей, 82 лисицы. На Таганае водятся куницы, горностаи, косули. В лесу обитают шесть волков и четыре рыси.
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