Вишерский заповедник ответил на претензии пермской прокуратуры о свалке на Полюде

В Пермском крае с горы Полюд остатки демонтированной телевышки уберут зимой. Об этом сообщили в заповеднике «Вишерский», руководству которого ранее прокуратура внесла представление из-за захламления территории. По словам сотрудников заповедника, вышка была опасна для туристов – на ней намерзали глыбы льда и снега, которые падали вниз и могли нанести людям увечья. Именно поэтому ее демонтировали.
«В плановом порядке вышка была уложена в ориентированном направлении, на скальные блоки, чтобы не повредить деревья и почву. Демонтаж конструкций запланирован в летний период, чтобы в начале зимы по снежному покрову спустить металлоконструкции к подножию горы Полюд», — пояснили в telegram-канале заповедника. Спустить массивные металлоконструкции летом с горы невозможно, так как проезжей дороги на вершину нет.
Также на Полюде сейчас находится ангар, крыша которого провалилась от обильного снега весной 2025 года. Его планируют зимой убрать с вершины. Но пока идут согласования с различными ведомствами о разрешении на демонтаж строения, а также снятии объекта с учета в ЕГРН.
Природоохранная прокуратура, как ранее рассказывало URA.RU, 22 августа сообщила о результатах своей инспекции на Полюде. Из-за наличия остатков телебашни на особо охраняемой природной территории директору ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский» было внесено представление.
Гора Полюд находится в Красновишерском округе Пермского края. Это одна из самых популярных у туристов природных достопримечательностей региона.
