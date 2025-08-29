ЕС увеличит расходы на оборону в пять раз

Урсула фон дер Ляйен заявила о росте расходов на оборону в новом бюджете ЕС
Брюссель допускает ослабление финансовой дисциплины для выполнения этих целей
Брюссель допускает ослабление финансовой дисциплины для выполнения этих целей

Европейская комиссия предложила увеличить расходы на оборону в пять раз и в десять раз — на военную мобильность в новом бюджете ЕС. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Латвии.

«В новом бюджете ЕС, который мы только что предложили, мы предусматриваем пятикратное увеличение расходов на оборону. Обсуждается и десятикратное увеличение финансирования военной мобильности», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова передает РИА Новости. 

Стратегия «Готовность 2030» (ранее «Перевооружение Европы») предусматривает привлечение около 800 млрд евро за четыре года. В мае страны ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE для финансирования производства вооружений на 150 млрд евро. Ещё 650 млрд евро планируется выделить из бюджетов государств-членов. Брюссель допускает ослабление финансовой дисциплины для выполнения этих целей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вынужден рассматривать альтернативные варианты финансирования поддержки Украины в связи с тем, что ресурсы основного фонда помощи полностью израсходованы. Об этом заявил Ганс Нойхофф, входящий в состав комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности.

