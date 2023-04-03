Путин показал губернаторам, как решить застарелую проблему

Примером стал самый загрязненный регион страны

03 апреля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин напомнил регионам, что поставленные экологические задачи не снимаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин направил сигнал главам российских регионов. На примере одной из самых загруженных мусором областей России глава государства показал, что проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) решаема. А значит, реформу должны в срок провести все субъекты страны, комментируют эксперты URA.RU итоги встречи Путина с главой Московской области Андреем Воробьевым 3 апреля. Для успешного решения вопроса губернаторам нужно учиться работать с бизнесом. Глава Московской области Андрей Воробьев (справа) доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекультивации 17 закрытых полигонов Фото с сайта kremlin.ru В ходе встречи с губернатором Подмосковья Путин отметил, что в регионе «много дел», в частности, когда зашла речь о росте числа жителей области: по регистрации — 10 млн человек, 8,5 млн — по переписи. Выслушав краткий отчет за истекший период, президент отметил успех региона в сфере обращения с ТКО. «Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов. Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно», — подчеркнул Путин и напомнил, что всего полигонов было 39. Воробьев заверил президента, что работа будет завершена в срок. «По федеральной программе 17 полигонов уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят. И последние два объекта, самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, — мы закончим за 2023—2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь лидируем», — сказал Воробьев. Статья по теме Путин указал на ошибку Запада в борьбе с Россией За последние 5-7 лет руководству Московской области удалось достичь действительно значимых результатов в этой сфере, отмечают специалисты. Особенно остро вопрос с коммунальными отходами встал в 2018—2019 годах, когда по стране прокатилась волна экологических митингов. Тогда же вопросы про мусор вошли в тройку самых часто задаваемых в ходе «Прямой линии» с президентом. В 2020-м году был опубликован указ президента №474, в котором Путин поставил четкие задачи в сфере обращения с ТКО, и он ждет их исполнения. Московская область стала примером в этой сфере для других субъектов России, считает исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. «Цели четко определены: к 2030-му году создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую 100% сортировку отходов, и снизить объем мусора, направляемого на полигоны, в два раза. Учитывая, что Москва и Московская область самые нагруженные — каждый 5-й килограмм отходов образуется в этом макрорегионе — это было большой проблемой», — сказал специалист. К 2030-му году объем сортируемых отходов достигнет 100%, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губайдуллин отметил, что сегодня в регионе находятся лучшие мусороперерабатывающие комплексы. Во многом это стало возможно благодаря совместной работе власти и бизнеса. На примере Московской области Путин дал сигнал другим регионам, что проблема твердых коммунальных отходов решаема, поделился мнением руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он отметил, что Воробьев по приоритетности «поднял проблему мусора гораздо выше, чем было до него». «Что касается других регионов, то все зависит от тяжести вопроса и организации утилизации отходов. Есть регионы, где проблема не настолько остра. В Подмосковье решить проблему удалось благодаря комплексу мер. Для начала навели порядок с оформлением и регламентом работы полигонов. Там, где было очевидно, что срок эксплуатации полигона завершается, привлекались средства на рекультивацию территории и формирование новых полигонов, которые работают с мусором немного по-другому», — пояснил он. Москва и Московская область самые нагруженные в сфере ТКО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Опыт Московской области полностью соответствует мировым стандартам, считает председатель наблюдательного совета Московского центра городского развития Александр Закондырин. Он также подчеркнул успешное государственно-частное партнерство при реализации проекта. «Очевидно, что у Воробьева есть успехи в решении этих проблем. Для других регионов это является положительным опытом того, как такие проблемы можно решать», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин направил сигнал главам российских регионов. На примере одной из самых загруженных мусором областей России глава государства показал, что проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) решаема. А значит, реформу должны в срок провести все субъекты страны, комментируют эксперты URA.RU итоги встречи Путина с главой Московской области Андреем Воробьевым 3 апреля. Для успешного решения вопроса губернаторам нужно учиться работать с бизнесом. В ходе встречи с губернатором Подмосковья Путин отметил, что в регионе «много дел», в частности, когда зашла речь о росте числа жителей области: по регистрации — 10 млн человек, 8,5 млн — по переписи. Выслушав краткий отчет за истекший период, президент отметил успех региона в сфере обращения с ТКО. Воробьев заверил президента, что работа будет завершена в срок. «По федеральной программе 17 полигонов уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят. И последние два объекта, самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, — мы закончим за 2023—2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь лидируем», — сказал Воробьев. За последние 5-7 лет руководству Московской области удалось достичь действительно значимых результатов в этой сфере, отмечают специалисты. Особенно остро вопрос с коммунальными отходами встал в 2018—2019 годах, когда по стране прокатилась волна экологических митингов. Тогда же вопросы про мусор вошли в тройку самых часто задаваемых в ходе «Прямой линии» с президентом. В 2020-м году был опубликован указ президента №474, в котором Путин поставил четкие задачи в сфере обращения с ТКО, и он ждет их исполнения. Московская область стала примером в этой сфере для других субъектов России, считает исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Губайдуллин отметил, что сегодня в регионе находятся лучшие мусороперерабатывающие комплексы. Во многом это стало возможно благодаря совместной работе власти и бизнеса. На примере Московской области Путин дал сигнал другим регионам, что проблема твердых коммунальных отходов решаема, поделился мнением руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Он отметил, что Воробьев по приоритетности «поднял проблему мусора гораздо выше, чем было до него». «Что касается других регионов, то все зависит от тяжести вопроса и организации утилизации отходов. Есть регионы, где проблема не настолько остра. В Подмосковье решить проблему удалось благодаря комплексу мер. Для начала навели порядок с оформлением и регламентом работы полигонов. Там, где было очевидно, что срок эксплуатации полигона завершается, привлекались средства на рекультивацию территории и формирование новых полигонов, которые работают с мусором немного по-другому», — пояснил он. Опыт Московской области полностью соответствует мировым стандартам, считает председатель наблюдательного совета Московского центра городского развития Александр Закондырин. Он также подчеркнул успешное государственно-частное партнерство при реализации проекта. «Очевидно, что у Воробьева есть успехи в решении этих проблем. Для других регионов это является положительным опытом того, как такие проблемы можно решать», — заключил эксперт.