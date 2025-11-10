День полиции 2025: история и традиции праздника, поздравления и картинки

День полиции празднуют в России 10 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел — праздник людей, стоящих на страже порядка и закона. Эта дата имеет вековую историю, берущую начало еще в революционные годы, и до сих пор остается символом мужества, долга и верности присяге.

День, с которого началась история милиции

История праздника уходит в 1917 год. Именно 28 октября (по новому стилю — 10 ноября) Народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Так в молодой Советской республике появились первые отряды охраны порядка — прообраз современной полиции.

С тех пор дата 10 ноября прочно вошла в календарь как день людей, посвятивших жизнь защите граждан и правопорядка. Впервые этот день официально отметили в 1962 году, после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР.

От Дня милиции к Дню полиции

Долгие годы праздник назывался Днем советской милиции. Он получил официальный статус в 1980 году, когда вышел новый Указ о праздничных и памятных датах. Торжества в честь сотрудников МВД стали традиционными и с каждым годом приобретали все больший размах.

Реформу о переименовании милиции в полицию провели в 2011 году Фото: Илья Московец © URA.RU

После реформы 2011 года и вступления в силу закона «О полиции» праздник получил новое название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Указом Президента № 1348 от 13 октября 2011 года зафиксировано современное название, но суть осталась прежней — признание заслуг тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности граждан.

Как отмечают праздник сегодня

Каждый год 10 ноября в России проходят торжественные мероприятия, где награждают отличившихся сотрудников, присваивают новые звания и чествуют ветеранов службы. В память о погибших при исполнении возлагаются цветы к мемориалам.

Главным событием остается праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, который транслируется по центральным телеканалам — традиция, бережно сохраненная со времен СССР.

Каждый год 10 ноября в России проходят торжественные мероприятия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В учебных заведениях МВД проходят спортивные соревнования, концерты, викторины и встречи с действующими сотрудниками. В школах и библиотеках устраивают открытые уроки и выставки, посвященные истории милиции и полиции.

Памятники героям службы

Память о тех, кто служил в органах внутренних дел, увековечена в памятниках по всей стране. Так, 10 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге открыли памятник городовому — символу дореволюционной полиции. А в 2023 году в Северной столице появился еще один мемориал — монумент милиционерам, погибшим в годы блокады Ленинграда. Он установлен на площади Стачек и посвящен подвигу участкового Павла Винокурцева, который в 1941 году спас ребенка во время бомбардировки ценой собственной жизни.

День полиции в других странах

Профессиональный день сотрудников внутренних дел отмечают и в других государствах постсоветского пространства. В Армении это 16 апреля, в Беларуси — 4 марта, в Казахстане дата приходится на 23 июня, а в Узбекистане милицию чествуют так же, как и у нас, — 10 ноября.

