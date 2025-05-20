Владелец горнолыжного курорта под Миассом хочет снять статус леса с 35 участков

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Сиротин добивается вывода земель из состава гослесфонда
Олег Сиротин добивается вывода земель из состава гослесфонда Фото:

Владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» (ГЛК) Олег Сиротин решил перевести из земель гослесфонда 35 участков под Миассом (Челябинская область). Как следует из сообщений на сайте арбитражного суда, предприниматель судится с главным управлением лесами региона.

«Сиротин обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к Главному управлению лесами. Просит суд признать незаконным отказ об исключении из Государственного лесного реестра сведений о земельных участках», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU).

Другим требованием к ведомству стало устранение нарушенных прав Сиротина путем принятия решения с целью исключить сведения об участках из лесного госреестра. Общая площадь земли, согласно публичной кадастровой карте, — 181,2 тысячи квадратных метра. Размер основных наделов примерно равен тысяче квадратных метров, но есть два самых больших — 65,751 тысячи и 78,638 тысячи квадратных метров. Вся земля расположена в селе Сыростан.

«В 2008 году мы взяли в аренду землю, а когда появилось право — купили ее. Возвели на участках различные постройки и зарегистрировали их: отели, дома и другие. После жалобы в управление лесами, поставившей под сомнение наше право, возникли вопросы, которые теперь решаем в суде. Намерены воспользоваться лесной амнистией. Суд мэрия Миасса из-за земли с управлением выиграла: все разрешения были выданы законно. Нас поддержала Генпрокуратура РФ. Осталось получить решение, которое исключит двусмысленность», — пояснил URA.RU Сиротин.

Суд принял иск и назначил предварительное заседание. Оно состоится в июле. Как URA.RU пояснили в пресс-службе управления лесами, до них судебная документация пока не дошла. Комментировать иск смогут, когда ознакомятся с его содержанием.

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Владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» (ГЛК) Олег Сиротин решил перевести из земель гослесфонда 35 участков под Миассом (Челябинская область). Как следует из сообщений на сайте арбитражного суда, предприниматель судится с главным управлением лесами региона. «Сиротин обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к Главному управлению лесами. Просит суд признать незаконным отказ об исключении из Государственного лесного реестра сведений о земельных участках», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU). Другим требованием к ведомству стало устранение нарушенных прав Сиротина путем принятия решения с целью исключить сведения об участках из лесного госреестра. Общая площадь земли, согласно публичной кадастровой карте, — 181,2 тысячи квадратных метра. Размер основных наделов примерно равен тысяче квадратных метров, но есть два самых больших — 65,751 тысячи и 78,638 тысячи квадратных метров. Вся земля расположена в селе Сыростан. «В 2008 году мы взяли в аренду землю, а когда появилось право — купили ее. Возвели на участках различные постройки и зарегистрировали их: отели, дома и другие. После жалобы в управление лесами, поставившей под сомнение наше право, возникли вопросы, которые теперь решаем в суде. Намерены воспользоваться лесной амнистией. Суд мэрия Миасса из-за земли с управлением выиграла: все разрешения были выданы законно. Нас поддержала Генпрокуратура РФ. Осталось получить решение, которое исключит двусмысленность», — пояснил URA.RU Сиротин. Суд принял иск и назначил предварительное заседание. Оно состоится в июле. Как URA.RU пояснили в пресс-службе управления лесами, до них судебная документация пока не дошла. Комментировать иск смогут, когда ознакомятся с его содержанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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