Жителей района Челябинска предупредили об отключении воды

В Металлургическом районе Челябинска 6 октября отключат воду. Без ресурса останутся 23 дома, сообщили в МУП «ПОВВ».
«В понедельник, 6 октября, с 09:00 до 19:00 будет приостановлено водоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети. Отключение затронет 23 адреса», — рассказали на предприятии.
Воды не будет на следующих адресах: ул. Сталеваров, дома 39, 41, 43, 45; ул. Аносова, 4, 5, 6, 7; ул. Хлебозаводская, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16. Также отключение коснется ул. Молодежная, дом 1, и ул. Пекинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Отдельно МУП «ПОВВ» предупредило, что подачу ресурса приостановят на ул. Либкнехта, 1. Жителей призывают сделать необходимый запас воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!