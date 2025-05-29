Прокуратура наказала власти пермского округа за опасную дорогу

В Чайковском городском округе (Пермский край) по итогам прокурорской проверки выявлены нарушения в содержании участка дороги между деревней Опары и селом Вассята. Возбуждено административное дело в отношении главного инженера МКУ «Жилкомэнергосервис», а руководителю учреждения внесено представление.
«В ходе обследования специалисты зафиксировали многочисленные выбоины и колейность на проезжей части. Это не соответствует требованиям безопасности дорожного движения», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.
В прокуратуре также сообщили, что ремонтные работы на проблемном участке запланированы до сентября 2025 года. За устранением выявленных нарушений установлен прокурорский контроль.
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