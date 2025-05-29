Прокуратура наказала власти пермского округа за опасную дорогу

Прокуратура наказала власти пермского округа за плохое содержание дороги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зафиксированы многочисленные выбоины и колейность на проезжей части
Зафиксированы многочисленные выбоины и колейность на проезжей части Фото:

В Чайковском городском округе (Пермский край) по итогам прокурорской проверки выявлены нарушения в содержании участка дороги между деревней Опары и селом Вассята. Возбуждено административное дело в отношении главного инженера МКУ «Жилкомэнергосервис», а руководителю учреждения внесено представление.

«В ходе обследования специалисты зафиксировали многочисленные выбоины и колейность на проезжей части. Это не соответствует требованиям безопасности дорожного движения», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале. 

В прокуратуре также сообщили, что ремонтные работы на проблемном участке запланированы до сентября 2025 года. За устранением выявленных нарушений установлен прокурорский контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чайковском городском округе (Пермский край) по итогам прокурорской проверки выявлены нарушения в содержании участка дороги между деревней Опары и селом Вассята. Возбуждено административное дело в отношении главного инженера МКУ «Жилкомэнергосервис», а руководителю учреждения внесено представление. «В ходе обследования специалисты зафиксировали многочисленные выбоины и колейность на проезжей части. Это не соответствует требованиям безопасности дорожного движения», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.  В прокуратуре также сообщили, что ремонтные работы на проблемном участке запланированы до сентября 2025 года. За устранением выявленных нарушений установлен прокурорский контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...