В Челябинской области на реализацию инициативных проектов направят более 2 млрд

По решению губернатора Алексея Текслера в бюджете Челябинской области на 2025 год предусмотрена субсидия в размере двух миллиардов 250 миллионов рублей на реализацию 540 инициативных проектов во всех муниципалитетах региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.
«На 2025 год в областном бюджете предусмотрена субсидия местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в сумме два миллиарда 250 миллионов рублей. За первый квартал года уже выполнены работы по инициативным проектам на 17 миллионов 492 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ЗСО Челябинской области. Проекты в рамках инициативного бюджетирования будут реализованы во всех 43 муниципалитетах региона.
В числе первых муниципальных округов, где работы уже стартовали, названы Чесменский, Агаповский и Брединский районы. В числе наиболее масштабных проектов 2025 года — благоустройство молодежной площадки и сквера имени Тищенко в Златоусте (стоимостью более 32 миллионов рублей), благоустройство Аллеи славы в поселке Рощино Сосновского муниципального округа (более 27 миллионов рублей).
В Еманжелинском округе пройдет капитальный ремонт входной зоны мемориала «Вечный огонь», а в Варненском округе благоустроят территорию школы с установкой спортивных площадок. В Челябинске проекты направлены преимущественно на благоустройство дворовых территорий, ремонт проездов и устройство детских площадок. Общий объем финансирования этих работ в областном центре превысит 520 миллионов рублей.
Текслер ранее призвал голосовать за объекты благоустройства на следующий год. В голосовании участвуют пешеходная зона по проспекту Победы в Челябинске, сквер «Комсомольский» в Озерске и другие локации.
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