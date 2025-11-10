Минобороны подало в суд иск на 2,4 млрд рублей против гендиректора ГК «Пикет»
Минобороны подало крупный иск против ГК «Пикет» Есипова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минобороны России подало в суд иск на 2,4 млрд рублей против генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Причиной обращения стал скандал с закупкой некачественных бронежилетов. Информация об иске появилась 10 ноября 2025 года.
По данным военного ведомства, бронежилеты, поставленные ГК «Пикет», не соответствовали заявленным техническим требованиям и представляли угрозу для жизни военнослужащих. «Поставленная продукция не обеспечивает необходимого уровня защиты, что ставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих», — заявили в ведомстве.
В рамках дела проводится проверка всей партии бронежилетов, а также анализируются условия контракта и процесс его исполнения. Минобороны подчеркивает, что принимает решительные меры для обеспечения качества экипировки военнослужащих и не допустит использования некачественной продукции в боевых условиях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.