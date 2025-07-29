В Кремле напомнили, по каким объектам бьет российская армия

Песков: российская армия наносит удары исключительно по военным объектам Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре
Песков заявил, что российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, атаки по гражданским целям не проводятся.

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что заявления Киева о якобы ударах по гражданской инфраструктуре не соответствуют действительности.

Ранее украинские власти неоднократно обвиняли российские войска в ударах по гражданской инфраструктуре и территориальным центрам комплектования и другим объектам. В Минобороны России не раз подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым украинскими военными.

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ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, атаки по гражданским целям не проводятся. «Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что заявления Киева о якобы ударах по гражданской инфраструктуре не соответствуют действительности. Ранее украинские власти неоднократно обвиняли российские войска в ударах по гражданской инфраструктуре и территориальным центрам комплектования и другим объектам. В Минобороны России не раз подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым украинскими военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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