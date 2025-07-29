В Кремле напомнили, по каким объектам бьет российская армия

ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, атаки по гражданским целям не проводятся.
«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что заявления Киева о якобы ударах по гражданской инфраструктуре не соответствуют действительности.
Ранее украинские власти неоднократно обвиняли российские войска в ударах по гражданской инфраструктуре и территориальным центрам комплектования и другим объектам. В Минобороны России не раз подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым украинскими военными.
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