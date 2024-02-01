Чиновникам представили книгу команды экс-главы региона Олега Богомолова «На перепутье: как это было» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган на презентацию книги команды бывшего главы региона Олега Богомолова и его замов «На перепутье: как это было» пришли известные политики и бизнесмены. Всего на мероприятие пришло около 100 человек. Книга, авторами которой стали 12 человек, стала подарком Курганской области ко дню рождения 6 февраля. Презентация проходит 2 февраля в культурном центре «Академия», передает корреспондент URA.RU.

«Два с лишним года назад решили написать книгу. Не случайно говорят, что написано пером, не вырубишь топором. Мы хотели подготовить книгу к 80-летию Курганской области, но, к сожалению, не успели. Может и правильно, потому что не надо было торопиться. Но мы ее подготовили в этом году точно ко Дню рождения нашей Курганской области, которой 6 февраля исполнится 81 год», — передает корреспондент слова экс-замгубернатора Виктора Шевелева. Отмечается, что длительность мероприятия составит приблизительно полтора часа.

Также сообщается, что на презентацию книги пришли экс-замгубернатора Александр Мазеин, Сергей Пугин (замгубернатора экс-главы региона Алексея Кокорина), бывший сити-менеджер Кургана Александр Якушев. Кроме того, мероприятие посетил экс-начальник управления по физической культуре Александр Васильев.

В презентованной книге собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял регионом. Перед публикацией Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга, какими проектами он гордится, и как работал со своей командой. В 2004 году Богомолов выпустил книгу «Зауралье на карте России», в которой рассказал о родном регионе. К 70-летию региона в 2013 году вышло второе издание книги.

Олег Богомолов был губернатором Курганской области с 1996—2014 годы. Он управлял регионом в течение 18-ти лет, четыре срока подряд.