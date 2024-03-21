Книга курганского экс-губернатора Богомолова помогла Минобороны

Деньги за продажу книги экс-губернатора Богомолова отправили в Минобороны

22 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

С помощью продажи книги Олега Богомолова на нужды СВО удалось направить 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деньги с продажи книги «На перепутье. Как это было» бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова направили в Минобороны РФ на поддержку СВО. Об этом URA.RU рассказала сотрудница фонда «Содружество» Наталья Кузьмина. Этот фонд занимается распространением книги. «Средства в количестве 200 тысяч рублей отправлены в Минобороны. Реализация книги продолжается через фонд „Содружество“ и несколько магазинов Кургана. Как только соберется ощутимая сумма, фонд вновь отправит ее на СВО», — рассказала Кузьмина. Она отметила, что всего с момента выхода книги было роздано и продано около 1000 экземпляров. 200 тысяч рублей удалось выручить за счет продажи 400 книг. В фонде добавили, что книги развезли по библиотекам некоторых муниципальных округов. Авторы издания продолжают развозить книги по округам и встречаются с местными жителями. Презентация книги бывшего губернатора и его команды состоялась в феврале. Перед мероприятием Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга. В ней собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Тираж книги составил 2500 экземпляров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деньги с продажи книги «На перепутье. Как это было» бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова направили в Минобороны РФ на поддержку СВО. Об этом URA.RU рассказала сотрудница фонда «Содружество» Наталья Кузьмина. Этот фонд занимается распространением книги. «Средства в количестве 200 тысяч рублей отправлены в Минобороны. Реализация книги продолжается через фонд „Содружество“ и несколько магазинов Кургана. Как только соберется ощутимая сумма, фонд вновь отправит ее на СВО», — рассказала Кузьмина. Она отметила, что всего с момента выхода книги было роздано и продано около 1000 экземпляров. 200 тысяч рублей удалось выручить за счет продажи 400 книг. В фонде добавили, что книги развезли по библиотекам некоторых муниципальных округов. Авторы издания продолжают развозить книги по округам и встречаются с местными жителями. Презентация книги бывшего губернатора и его команды состоялась в феврале. Перед мероприятием Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга. В ней собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Тираж книги составил 2500 экземпляров.