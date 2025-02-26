Парализованного бизнесмена Гайсина хотят упрятать за решетку

Свердловская прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, лишенному миллиардных активов. Следствие хочет, чтобы предпринимателя перевели в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала облсуда, где рассматривалась жалоба.
По мнению силовиков, Гайсин якобы выезжал из дома и пользовался интернетом, нарушая установленный судом режим. «Имелись неоднократные нарушения. Свое место жительства он покидал самовольно, не предупреждая ГУФСИН. Кроме того, он самовольно покинул медучреждение, где должен был находиться на лечении. Потом сказал, что будет на реабилитации в Березовском, но так и не прибыл туда. Из медцентра имени Волковой он минимум пять раз самовольно уезжал, не ставя в известность УИС», — рассказала гособвинитель.
Защита опровергла это заявление. «Мы инспекции все предоставляли вовремя. На сегодняшний день у нас ситуация еще веселее. Каждый день к Гайсину приезжает УИС. Каждый раз его встречают дома. Мы с прошлого года пишем им, информируем. Но не получаем от них ответов. Гайсин никуда не выходит из дома. Он уже согласен, чтобы ему камеру дома поставили. Он говорит [силовикам]: „Вы же видите по браслету, что я никуда не уходил“», — парировал адвокат Вячеслав Войнов.
Облсуд оставил его клиента под домашним арестом. Сам Гайсин сейчас проходит курс лечения в стационаре. В прошлом году у него случился инсульт. После этого его парализовало.
Уголовное преследование Гайсина началось в 2023-м. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ и отправили под домашний арест. А его предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Бизнесмен тяжело переживал из-за случившегося, поэтому и оказался в больнице.
Сам Гайсин назвал происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября 2024 года тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно.
В сентябре в суд ушло новое дело против Гайсина. В этот раз его обвинили в растрате 256 млн рублей «Исети», которые он якобы перевел на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований.
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