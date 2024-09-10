Свердловский бизнесмен Гайсин не смог отстоять завод в споре с «Ростехом»

Суд повторно изъял завод «Исеть» у свердловского бизнесмена Малика Гайсина

10 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Заседание прошло 10 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 сентября снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода электрических соединителей «Исеть» у экс-владельца предприятия Малика Гайсниа в пользу «Ростеха». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Завод „Исеть“ был повторно изъят», — сказал собеседник. Верховный суд ранее отменил решения нижестоящих инстанций по поводу изъятии акций предприятия, направив дело на новое рассмотрение. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пытался обжаловать решение коллегии Верховного суда. Но безуспешно. В отношении Гайсина возбуждено уголовное дело по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Завод передали «Ростеху» по указу президента РФ Владимира Путина. Под национализацию попала не только «Исеть», но и другие крупные активы бизнесмена. В судах первой инстанции установили, что Гайсин приобрел доли в предприятиях в нарушение антикоррупционного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 сентября снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода электрических соединителей «Исеть» у экс-владельца предприятия Малика Гайсниа в пользу «Ростеха». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Завод „Исеть“ был повторно изъят», — сказал собеседник. Верховный суд ранее отменил решения нижестоящих инстанций по поводу изъятии акций предприятия, направив дело на новое рассмотрение. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пытался обжаловать решение коллегии Верховного суда. Но безуспешно. В отношении Гайсина возбуждено уголовное дело по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Завод передали «Ростеху» по указу президента РФ Владимира Путина. Под национализацию попала не только «Исеть», но и другие крупные активы бизнесмена. В судах первой инстанции установили, что Гайсин приобрел доли в предприятиях в нарушение антикоррупционного законодательства.