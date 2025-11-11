Росавиация: в аэропорту Саратова введены временные ограничения на перелеты
11 ноября 2025 в 10:21
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Саратове. Об этом сообщили представители Росавиации.
