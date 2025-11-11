Начинается шторм: насколько мощной окажется магнитная буря 12 ноября

Начинается мощнейшая магнитная буря за последние месяцы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Плохие новости для метеозависимых: уже скоро на Землю обрушится сильный геомагнитный шторм. Начиная с вечера 11 ноября и в течение следующего дня уровень магнитосферы подскочит до «красных» значений. О том, насколько мощной окажется шторм — в материале URA.RU.

Солнечная активность 12 ноября

За последние сутки Солнце показало очень высокую активность: ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ зарегистрировали мощные вспышки и несколько активных выбросов корональной массы. По оперативным данным, скорость последнего выброса плазмы вблизи Солнца составляет около 200 км/с — примерно в полтора-два раза быстрее предыдущего удара.

Этот быстрый фронт догоняет распространяющийся в пространстве облако от вчерашней сильной вспышки и, судя по текущим оценкам, оба выброса сформируют совместный фронт, направляющийся в сторону Земли.

Индекс солнечной активности остается повышенным: 7,8 баллов из 10 возможных. За сутки отмечено несколько мощных вспышек класса M и крупные выбросы корональной массы.

Вероятность магнитной бури 12 ноября

В ближайшие дни стоит ждать сильного геомагнитного шторма Фото: Лаборатория солнечной активности

По данным расчета вероятностей и оперативных прогнозов, 12 ноября шанс мощного геомагнитного шторма крайне высок — порядка 90%. Лишь с вероятностью 10% возмущения не поднимутся выше «оранжевого» уровня. Шанса на спокойную геомагнитную обстановку в среду нет. Уже в ночь на 12 ноября и в течение суток метеозависимые люди ощутят магнитную бурю: скорее всего, шторм окажется умеренным или сильным по мощности (G2-G3).

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Ученые предупреждают, что текущая магнитная буря — не последняя в этом месяце. Судя по долгосрочному прогнозу:

11–12 ноября — высокий риск сильного геомагнитного шторма;

13 ноября — ситуация начнет ослабевать, но остается вероятность возмущений в течение суток.

14–23 ноября — периоды преимущественно спокойной или слегка возбужденной магнитосферы;

24–27 ноября — второй заметный всплеск месяца. Возможна слабая магнитная буря;

конец ноября — начало декабря — постепенное снижение активности и переход к спокойной обстановке.

Однако стоит учитывать, что прогноз на такой продолжительный срок может оказаться неточным. Поэтому метеозависимым лучше заранее проверять вероятность шторма на ближайшие дни.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Во время мощных и средних магнитных бурь больше всех страдают метеозависимые люди. Обычно на проблемы с самочувствием жалуются пожилые, а также страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем, однако симптомы могут ощутить даже молодые и здоровые люди. Чаще всего метеозависимые жалуются на:

головные боли, мигрени;

скачки артериального давления (как повышение, так и резкие падения);

учащенное или неустойчивое сердцебиение;

слабость, быструю утомляемость, снижение концентрации;

нарушения сна, повышенную раздражительность, тревожность;

обострение хронических болевых синдромов в суставах и мышцах.

Какие таблетки принимать при магнитных бурях

Во время магнитных бурь главное — не спешить принимать лекарства, а помочь организму адаптироваться и снизить нагрузку на сердце, сосуды и нервную систему. При этом, если самочувствие ухудшается, врач может назначить подходящие препараты. Обычно применяют следующее:

Для поддержки сердца и давления:

Если у вас гипертония, продолжайте прием антигипертензивных средств в привычной дозировке. Иногда могут понадобиться препараты, улучшающие работу сердечной мышцы или расширяющие сосуды, чтобы снизить давление и облегчить кровообращение.

Для нервной системы:

При повышенной раздражительности или тревоге помогают мягкие растительные успокоительные — валериана, пустырник, настойки трав. Если симптомы выраженные (бессонница, панические состояния), врач может временно назначить легкие седативные средства или препараты магния.

Общая поддержка организма:

Магний и калий укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижают усталость. Витамины группы B поддерживают работу нервной системы и помогают лучше переносить стресс.