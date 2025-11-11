Действия Европы препятствуют завершению украинского конфликта, заявил Алипов Фото: Илья Московец © URA.RU

В данный момент препятствием установления мира на Украине является нежелание НАТО и Евросоюза вести диалог с Россией. Это заявил посол России в Индии Денис Алипов. Об этом пишут СМИ.

«Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт с Украиной мог бы „закончиться уже завтра“, если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой», — сообщает Press Trust of India. Это передает «РБК. Алипов назвал „антироссийским крестовым походом“ действия Европы. По его мнению, они препятствуют скорому наступлению мира на Украине.