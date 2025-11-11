Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ФСБ раскрыли роль Bellingcat* в операции по угону МиГ-31

11 ноября 2025 в 10:40
ФСБ сообщила о попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Нежелательная организация Bellingcat* была задействована в планировавшейся Украиной операции по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Такое заявление в эфире телеканала сделал оперативный сотрудник ФСБ России.

Представитель спецслужбы пояснил, как именно использовалась указанная структура для выхода на военнослужащих. «При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat», — сообщил оперативный сотрудник в эфире  «Россия 24». Он подтвердил эту информацию, комментируя детали предотвращенной операции.

ФСБ заявила о предотвращении попытки угона украинской разведкой российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», в ходе которой летчикам предлагали 3 млн долларов за перелет на базу НАТО в Румынии. В ответ на это ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине, включая Главный центр радиоэлектронной борьбы ГУР в Киевской области.

* Bellingcat — организация, признанная нежелательной на территории Российской Федерации.

