Республика Мордовия: опасность атаки БПЛА
11 ноября 2025 в 10:27
В Республике Мордовия активирован сигнал об угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики Мордовии.
