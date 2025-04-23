Лидеру ОПГ челябинских дорожников Колозяну утвердили срок в колонии

Лидеру ОПГ, наживающейся на строительстве челябинских дорог Нверу Колозяну утвердили пятилетний срок в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Стороной защиты подана жалоба на приговор о замене на условное лишение свободы, снижении суммы штрафа. Областной суд с учетом позиции прокурора вид и порядок отбывания наказания, а также размер штрафа в пятикратном размере оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствия попал его заместитель Никита Иноземцев, а также сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергей Васильчишин. По версии следствия, Колозян платил инспекторам за беспрепятственную приемку работ и предупреждения о проверках.
Силовики продолжили разваливать дорожную ОПГ. По делу были задержаны сын Колозяна Гарник, начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев.
Семью Колозяном судили. Младший отделался полутора годами колонии общего режима, старшего отправили на пять лет под строгий режим. Галямов также получил реальный срок. Другие ожидают решения судов. Пока единственный, кто отделался условным сроком за участие в многомиллиардной афере — это Иноземцев.
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