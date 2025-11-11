Украина попыталась угнать для НАТО российский истребитель МиГ-31: как сотрудники ФСБ раскрыли диверсию врага

Украинские разведчики планировали угнать истребитель России для провокации НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ФСБ пресекли попытку угона российского боевого самолета МиГ-31 с «Кинжалом» на борту. Эту операцию планировали разведчики с Украины под руководством британским спецслужб. Они предложили российским летчикам огромное денежное вознаграждение и «лучшую жизнь», а в обмен просили угнать истребитель на территорию НАТО для намеренной провокации. При этом многие шаги они повторили за предыдущей операцией, которую пытались провести еще в 2022 году. Подробнее о предотвращении диверсии Киева — в материале URA.RU.

Попытки вербовки российских летчиков

История началась осенью 2024 года. Тогда украинские разведчики вышли на контакт с двумя летчиками российского истребителя. С неми начали вести электронную переписку, отправлять фото, видео, аудиозаписи.

Однако летчики не попали под влияние сотрудников ГУР. Они доложили командованию, которое, в свою очередь, передало эту информацию в ФСБ. С этого момента контрразведчики из службы безопасности помогали летчикам во всем.

Продолжение после рекламы

Украина вела операцию под покровительством Британии

Украинских разведчиков курировала МИ-6 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вскоре выяснилось, что писали российским военным именно с Украины. При этом ими руководили кураторы из Секретной разведывательной службы Великобритании, более известной под названием МИ-6. Последняя действовала под прикрытием организации «Беллингкэт» (Bellingcat — организация, признанная нежелательной на территории Российской Федерации), специально созданной МИ-6 еще в 2014 году для якобы «журналистской деятельности».

На самом деле сотрудники данной компании активно участвовали в операциях ГУР. В частности, «журналист» и по совместительству агент МИ-6 Христо Грозев (признан Минюстом РФ иноагентом) в 2022 году участвовал в неудачной операции Киева по угону другого российского военного самолета — Су-34. Тогда Грозев через подставных лиц передавал деньги летчику ВКС России. Когда операция провалилась, этот «журналист» объяснял свое участие тем, что он якобы снимал «документальный фильм о деятельности российской контрразведки».

Тактика вербовки и реакция летчиков

ФСБ помогала летчикам противодействовать украинской разведке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И сейчас иностранные разведчики попытались повторить данную операцию и действовали почти тем же способом. Разведчик прислал летчику контакты «Сергея Луговского» в виде поддельной пресс-карты (удостоверения журналиста), которая была оформлена в Польше в 2023 году. Летчик связался с «Сергемм», и тот, разговаривая с явным украинским акцентом, начал общение издалека: он интересовался обучением и профессией российского военного и постепенно переходил к теме военной авиации и типам эксплуатируемых самолетов. В конце он предложил оплатить «предоставленную информацию» переводом на личную карту летчика, но тот отказался от дальнейшего контакта.

Общение со вторым летчиком — штурманом — вел другой сотрудник украинской разведки, представившийся «Александром», по электронной почте. ГУР использовала стандартные методы вербовки: ему обещали иностранное гражданство и лучшую жизнь за границей, а также присылали фото и видео с предлагаемыми ему деньгами общей суммой три миллиона долларов. Летчик-штурман умело создавал у украинской разведки иллюзию своего «согласия» на участие в угоне самолета.

Почувствовав близость успеха, разведка раскрыла себя. К общению с штурманом был привлечен летчик воздушных сил Украины, который должен был проверить компетенцию российского офицера. Проверка была успешно пройдена.

После этого разведчик «Александр» перестал скрывать свою принадлежность к Украине и ГУР. Именно тогда он похвастался тем, что контроль за операцией осуществляется «не только высшим руководством страны, но и европейскими представителями». В одной из бесед «Александр» прямо заявил о своей принадлежности к ГУР и участии в операции «партнеров из СИС Великобритании».

Продолжение после рекламы

Планы украинской разведки: угнать истребитель к НАТО и уничтожить

Целью операции разведчиков Украины и Великобритании было уничтожение МиГ-31 и продвижение данного сюжета в информационной сфере в выгодном Киеву ключе. Исправный самолет разведке был не нужен.

В одной из переписок сотрудник ГУР прислал штурману список действий в рамках планируемой операции. Одним из пунктов предусматривалось инсценировка крушения истребителя с помощью зарубежной ПВО. Также штурману предлагалось нанести отравляющее вещество на кислородную маску командира корабля — того, который отказался сотрудничать с иностранцами.

Истинной целью данной операции была провокация: направить российский МиГ-31 с «Кинжалом» на борту в воздушное пространство европейского государства — члена НАТО и уничтожить его средствами ПВО. По замыслу украинской разведки, все должно было произойти над территорией Румынии в районе города Констанца — там находится крупнейшая в юго-восточной Европе база Североатлантического альянса.

Влияние на международную обстановку

В текущей международной ситуации такая операция могло привести к серьезным последствиям. 4 ноября 2025 года минобороны Румынии сообщило о подъеме в небо истребителей НАТО из-за тревоги на границе с Украиной. Неизвестно, знали ли в Бухаресте о планах спецслужб Киева и Лондона, или их планировали использовать «втемную».

Ответ ВКС России

В ответ на эту провокацию Киева ВС РФ нанесли удар по Главному центру радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области с помощью тех самых «Кинжалов». Также был атакован аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области с размещенными там американскими истребителями F-16.

Прецеденты в прошлом

Украина безуспешно пыталась воровать истребители России еще в 2022 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2022 году ФСБ разоблачила другую операцию ГУР. Тогда украинская разведка также пыталась подкупить российских военных летчиков, но уже для того, чтобы они доставили боевой самолет на украинский аэродром. Планировалось угнать бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ.

Разведчики обещали два миллиона долларов — один официально, второй «от себя лично». Женам летчиков обещали 150 тысяч евро на счету в зарубежном банке и перевозку в Евросоюз.

Летчики сделали вид, что согласны на эти условия, но предоставляли минимум информации, подтверждающей способность угнать самолеты. Например, их попросили заснять кабину самолета с бумажкой, на которой была написана конкретная цифра. За это они получили гонорар в четыре тысячи долларов, который сразу передали в ФСБ.

Продолжение после рекламы