Росавиация: в аэропорту Пензы введены временные ограничения на перелеты
11 ноября 2025 в 10:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В настоящее время введены временные ограничения на осуществление приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
