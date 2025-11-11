Клычков: за ночь над Орловской областью уничтожены семь вражеских БПЛА
11 ноября 2025 в 10:43
В ночь на 11 ноября в небе над Орловской областью были ликвидированы семь БПЛА противника. В результате инцидента не зафиксировано ни повреждений объектов инфраструктуры, ни пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
