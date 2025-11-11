WSJ: Китай ищет способ отправить редкоземельные металлы в США

«Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм», — сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Выполнить условия Вашингтона относительно экспорта редкоземельных материалов при исключении их поставок американским военным Китаю позволит механизм VEU (система проверенного конечного пользователя), уточняет издание.