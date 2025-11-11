WSJ: Китай ищет способ отправить редкоземельные металлы в США
Достичь поставленной цели Пекину поможет система проверенного конечного пользователя (VEU)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Китай создает систему упрощенной поставки в США редкоземельных металлов. Главным условием газета Wall Street Journal называет исключение возможности попадания металлов к американским вооруженным силам. Об этом пишут СМИ.
«Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм», — сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Выполнить условия Вашингтона относительно экспорта редкоземельных материалов при исключении их поставок американским военным Китаю позволит механизм VEU (система проверенного конечного пользователя), уточняет издание.
Ранее Китай ограничил для западных стран экспорт германия, который используется в оборонной промышленности. Это вызвало резкий скачок цен на металл.
