FT: фон дер Ляйен займется разведкой в Еврокомиссии

Еврокомиссия изучает пути усиления разведывательного потенциала Фото: Официальный сайт Европарламента

Еврокомиссия создаст новый разведывательный орган под руководством Урсула фон дер Ляйен для повышения эффективности использования данных национальных спецслужб. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Как заявил неназванный представитель Еврокомиссии, в Брюсселе активно работают над усилением потенциала в сфере безопасности. «Комиссия „изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки“», — пояснил он изданию Financial Times, добавив, что «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Инициатива направлена на систематизацию разведывательной деятельности в масштабах всего Европейского союза. Новый орган позволит более эффективно анализировать и использовать информацию, поступающую от разведок стран-членов ЕС.

Продолжение после рекламы