Китайские дилеры нашли легальный способ обойти утильсбор

11 ноября 2025 в 11:29
Новые правила утильсбора распространяются на автомобили с мощностью больше 160 лошадиных сил

Фото: Илья Московец © URA.RU

Дилеры, работающие с китайскими автомобилями, нашли легальный способ обходить ставку утильсбора после ее повышения. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

Автомобили, выпускающиеся в Китае с двигателями 186 лошадиных сил поставляются в Россию с меньшей мощностью. Это становится возможным благодаря перепрошивке программного обеспечения. Затем мощность двигателя можно увеличить. «Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит», — приводит Baza комментарий автомобильного эксперта Сергея Канаева. 

Новые правила расчета утильсбора в России вступят в силу 1 декабря 2025 года. Льготные условия будут сохранены для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил. 

