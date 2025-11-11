Китайские дилеры нашли легальный способ обойти утильсбор
Новые правила утильсбора распространяются на автомобили с мощностью больше 160 лошадиных сил
Фото: Илья Московец © URA.RU
Дилеры, работающие с китайскими автомобилями, нашли легальный способ обходить ставку утильсбора после ее повышения. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
Автомобили, выпускающиеся в Китае с двигателями 186 лошадиных сил поставляются в Россию с меньшей мощностью. Это становится возможным благодаря перепрошивке программного обеспечения. Затем мощность двигателя можно увеличить. «Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит», — приводит Baza комментарий автомобильного эксперта Сергея Канаева.
Новые правила расчета утильсбора в России вступят в силу 1 декабря 2025 года. Льготные условия будут сохранены для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.