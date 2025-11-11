Китайские дилеры нашли легальный способ обойти утильсбор

Автомобили, выпускающиеся в Китае с двигателями 186 лошадиных сил поставляются в Россию с меньшей мощностью. Это становится возможным благодаря перепрошивке программного обеспечения. Затем мощность двигателя можно увеличить. «Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит», — приводит Baza комментарий автомобильного эксперта Сергея Канаева.