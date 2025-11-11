Синичкин день 2025: народные традиции и приметы праздника, что запрещено делать 12 ноября

Синичкин день издревле связан с покровителем этих птиц, святым мучеником Зиновием Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Православная церковь вспоминает святых мучеников Зиновия и Зиновию 12 ноября (30 октября по старому стилю). На Руси народные традиции сплелись с христианскими, отсюда появился Синичкин день. В настоящее время он трансформировался в экологический праздник, на котором рассказывают, как правильно подкармливать птиц в зимний период. Об истории святых, а также о традициях, обычаях, приметах и запретах дня — в материале URA.RU.

Кто такие Зиновий и Зиновия

Священномученик Зиновий и его сестра Зиновия родились в Киликии и с ранних лет следовали христианским заповедям, получив веру от родителей. Их жизнь отличалась благочестием и смирением: отказавшись от богатства, они раздали все имущество бедным, посвятив себя служению людям. За доброту и чистоту помыслов Господь даровал Зиновию способность исцелять болезни, а позже его избрали епископом Киликийской христианской общины.

Заняв святительский сан, Зиновий с особым усердием проповедовал христианство среди язычников, укрепляя веру и помогая обращенным нести тяготы гонений. Но времена были жестокими — на престоле находился император Диоклетиан, начавший преследование сподвижников Христа. Епископ стал одной из первых жертв репрессий. Его схватили и привели к правителю Лисию, который предложил выбор: поклониться языческим богам и сохранить жизнь или остаться верным Христу и умереть.

Святитель ответил, что жизнь без Христа — это духовная смерть, и что он готов принять страдания ради вечного спасения. Тогда Лисий приказал прибить его к кресту и подвергнуть мучениям.

Зиновий принял мучения ради веры в Христа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сестра Зиновия, узнав о страданиях брата, явилась к нему и открыто исповедала свою веру. Она добровольно разделила его участь, не устрашившись пыток. Их бросали на раскаленное ложе, кипятили в котле, но сила Божия сохраняла их до конца. В итоге обоих обезглавили, а тела святых тайно предал земле пресвитер Гермоген.

Память о брате и сестре, принявших мученическую смерть за веру, чтится в православной традиции как пример бесстрашия, любви к Богу и готовности отдать жизнь за истину.

Синичкин день: народные традиции и приметы праздника

На Руси святого Зиновия в народе называли Синичником и считали покровителем птиц. С этого дня начинали ждать появления синиц у человеческого жилья — по поверьям, именно их прилет означал начало зимы. Люди верили, что синица приносит в дом счастье и благодать, а потому 12 ноября встречали с особым вниманием и теплом.

Праздник имел разноплановый характер. Утром крестьяне шли в церковь — молились о здоровье и просили у святых исцеления от недугов. После службы устраивали щедрые застолья с блинами, пирогами и мясными блюдами, ведь день считался благословенным для домашнего угощения и добрых встреч.

Особое место в празднике занимала забота о птицах. Синица в русской культуре — символ света и надежды. Яркое оперение этой небольшой птицы считалось предвестием морозов, а потому люди внимательно наблюдали за ее поведением. Если стайки синиц появлялись у домов — ждали скорых холодов; если птицы громко пели — зима обещала быть солнечной; а когда пернатые собирались у кормушек, говорили, что грядут метели и снегопады.

Синица в русской культуре — символ света и надежды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По традиции именно в этот день начинали чинить и развешивать кормушки, готовили угощения для зимующих птиц — чаще всего кусочки несоленого сала, подвешенные на веревках к деревьям. Считалось, что накормленная синица отплатит добром и защитит дом от бед.

12 ноября на Руси также считался днем охотников и рыбаков. Если охотнику удавалось поймать хотя бы одного зайца — это сулило удачу в промысле на весь следующий год. Рыбаки устраивали застолья с собственным уловом: чем богаче был стол и веселее праздник, тем больше благополучия ожидалось в доме.

День Зиновия-Синичника соединял в себе религиозные и природные символы — благодарность за дары осени, заботу о живом и ожидание зимнего покоя. Этот праздник напоминал, что человек и природа — неразделимы, а добро, проявленное к братьям меньшим, обязательно возвращается сторицей.

Синичкин день: как правильно подкармливать птиц

Каждый год 12 ноября в России отмечают Синичкин день — экологический праздник, посвященный защите птиц, остающихся зимовать рядом с человеком. Его учредил в начале 2000-х годов Союз охраны птиц России, чтобы привлечь внимание к необходимости помогать пернатым в холодное время года.

Зимой в российских регионах остаются синицы, снегири, щеглы, клесты, свиристели, поползни, сойки и многие другие птицы. Морозы и нехватка пищи делают этот период особенно тяжелым, поэтому традиция развешивать кормушки и подкармливать птиц стала важной частью праздника.

Орнитологи и экологи каждый год напоминают: помочь птицам — не значит накормить их любой пищей. Многие, действуя из лучших побуждений, кладут в кормушки кашу, хлеб, сладости или даже сосиски. Но такая еда может быть опасна: она вызывает заболевания и истощение.

Традиция развешивать кормушки и подкармливать птиц стала важной частью праздника Фото: Роман Наумов © URA.RU

Птицам подходят только натуральные продукты — овсянка, пшено, ячмень, овес, а также несоленые и нежареные семечки подсолнечника. Из орехов лучше выбирать миндаль, арахис и грецкие орехи — без соли и термической обработки.

В канун Синичкиного дня по всей стране проходят экологические акции, школьные и семейные мастер-классы по изготовлению кормушек. Дети вместе с родителями и педагогами узнают, чем можно кормить птиц, и создают уютные домики из пластиковых бутылок, пэт-пакетов или лотков для яиц.

Специалисты напоминают: кормушка не должна быть постоянно до краев заполнена — иначе птицы утратят привычку добывать пищу самостоятельно, а излишек еды может привести к ожирению. Лучше пополнять корм дозированно и регулярно. При этом важно размещать кормушки выше уровня земли — так синицы будут чувствовать себя в безопасности, а корм не достанется голубям и воробьям.

Что нельзя делать 12 ноября

На Синичкин день на Руси существовали особые запреты, связанные с уважением к природе и сохранением домашнего покоя. В этот день категорически нельзя было обижать птиц или прогонять их — считалось, что синицы приносят в дом счастье и охраняют от бед. Поэтому также запрещалось забивать домашнюю птицу на мясо: подобный поступок мог накликать несчастье.

Народная мудрость советовала избегать в этот день суеты и серьезных начинаний. Не стоило жениться, заключать сделки или браться за новые крупные дела — считалось, что они не принесут успеха. Также не рекомендовалось хвалиться покупками и делиться радостными новостями, чтобы не «спугнуть удачу». Дарить обувь или носки тоже считалось плохой приметой — вместе с подарком можно было «отдать» свое счастье.

