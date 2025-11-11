Росавиация: в аэропорту Самары введены временные ограничения
11 ноября 2025 в 11:28
Фото: © URA.RU
В настоящее время действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации.
