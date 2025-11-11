Украинские спецслужбы планировали убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»

Украинские спецслужбы планировали убийство пилота при угоне Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Украинская разведка планировала ликвидировать командира экипажа российского истребителя МиГ-31 с помощью отравляющего вещества во время угона самолета. Об этом заявил завербованный украинскими спецслужбами российский военнослужащий, чьи показания публикует Федеральная служба безопасности России.

«В планах украинских спецслужб была нейтрализация командира экипажа в воздухе. ... они хотели, чтобы я обработал кислородную маску каким-то отравляющим веществом», — рассказал штурман. Его слова передает ЦОС ФСБ, их комментарий есть в распоряжении URA.RU

Операция по угону самолета готовилась в течение длительного времени и отличалась продуманностью. Вербовщик предлагал переход на защищенные каналы связи и отдельный телефон для обсуждения деталей спецоперации.

Для мотивации российского военнослужащего использовались значительные финансовые стимулы и предложения о переезде в другую страну. Агент обещал «весомый финансовый мотиватор» и возможность «переехать новым человеком в другую страну», что подтверждается текстом переписки.

Планирование операции включало сбор разведывательной информации о деятельности российского летчика. Вербовщик просил предоставить видео с аэродрома на фоне самолетов с видимым бортовым номером для подтверждения возможностей военнослужащего.