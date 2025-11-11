Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Автобус с десятками туристами попал в жуткую автокатастрофу в Египте

Автобус с десятками туристами попал в ДТП в Египте
11 ноября 2025 в 12:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В результате ДТП пострадало около 36 человек, указано в материале

В результате ДТП пострадало около 36 человек, указано в материале (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобус с туристами попал врезался в грузовик в Египте. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«В результате столкновения на трассе Рас-Гариб-Хургада к северу от Красного моря, недалеко от Хургады, пострадали около 36 человек», — указано в материале издания The Mirror. Предположительно 24 пассажира были иностранцами, однако в материале их гражданство не раскрывается, включая одного погибшего.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал