Автобус с десятками туристами попал в жуткую автокатастрофу в Египте
В результате ДТП пострадало около 36 человек, указано в материале (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Автобус с туристами попал врезался в грузовик в Египте. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«В результате столкновения на трассе Рас-Гариб-Хургада к северу от Красного моря, недалеко от Хургады, пострадали около 36 человек», — указано в материале издания The Mirror. Предположительно 24 пассажира были иностранцами, однако в материале их гражданство не раскрывается, включая одного погибшего.
