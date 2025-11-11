В России могут поднять ставку по семейной ипотеке
Ставка по семейной ипотеке может быть утверждена на уровне 10% или 12%
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Депутаты Госдумы рассматривают повышение ставки по семейной ипотеке для семей с одним ребенком. Для семей с двумя и более детьми будет доступен льготный кредит под меньший процент. Об этом сообщают российские СМИ.
«По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, планируется, что „Семейная ипотека“ по ставке в размере 12% будет предоставляться семьям с одним ребенком, однако рассматривается и второй вариант — об утверждении ее на уровне 10%», — пишет Российская газета. Аксаков уточнил, что для семей с двумя детьми будет предоставлена возможность взять жилищный кредит под 6%. Семьям с третьим ребенком по планам будет предложен кредит под 4%.
На фоне изменений условий государственной программы семейной ипотеки российским банкам придется менять подходы к ипотечным кредитам. Об этом стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина и главы Сбера Германа Грефа.
