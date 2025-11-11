Минфин не поддержал введение налога на сверхприбыль банков

Министерство финансов России не поддерживает инициативу о введении налога на сверхприбыль банков. Позицию ведомства высказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Минфин — командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу, и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», — заявил Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Инициатива о введении налога на сверхприбыль банков ранее была предложена группой депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября выразила мнение, что такой налог не принесет пользы экономике и не приведет к снижению ключевой ставки, так как основная часть прибыли банков направляется на укрепление их капитала и наращивание объемов кредитования.