Минфин не поддержал введение налога на сверхприбыль банков

11 ноября 2025 в 12:27
Минфин - командный игрок, заявил Сазанов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Министерство финансов России не поддерживает инициативу о введении налога на сверхприбыль банков. Позицию ведомства высказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Минфин — командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу, и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», — заявил Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Инициатива о введении налога на сверхприбыль банков ранее была предложена группой депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября выразила мнение, что такой налог не принесет пользы экономике и не приведет к снижению ключевой ставки, так как основная часть прибыли банков направляется на укрепление их капитала и наращивание объемов кредитования.

