По делу о пропавших в красноярской тайге Усольцевых допросили десятки человек

В рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых следователи допросили более 60 человек. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

«Всего по делу допрошено более 60 человек», — рассказали в главке РИА Новости. Сейчас допрашиваются лица, которые находились в окрестностях поселка в интересующие следствие даты.

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае. Они отправились в туристический поход и потерялись недалеко от поселка Кутурчин. По данным МВД по Красноярскому краю, в поход отправились двое взрослых и пятилетняя девочка. Маршрут был направлен в сторону горы Буратинка. Очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начала движение в сторону Кутурчинского белогорья. Однако после этого их местонахождение стало неизвестным. 2 октября МВД официально сообщило о пропаже людей. По факту безвестного исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело. Активные поиски семьи Усольцевых завершились 12 октября.