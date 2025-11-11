Китай пошел на исторические уступки Трампу: история торговой войны между двумя державами

Трамп заявил, что с Китам можно говорить только силой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Китай разрабатывает систему, которая упростит ему экспорт редкоземельных металлов в США. Пока что действует временное разрешение на продажу этих важных китайских товаров Вашингтону. На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что с Пекином можно говорить только с позиции силы, и пожаловался, что Белый дом не сможет принять лидера Китайской народной республики (КНР). Такое развитие получила торговая война между странами, которая длится с 50-х годов прошлого века. Последние новости об уступках Китая Трампу и история торгового противостояния двух держав — в материале URA.RU.

Китай планирует ограничить поставки редкоземельных материалов

Китайская Народная Республика планирует внедрить систему, которая позволит контролировать поставки редкоземельных металлов и некоторых других материалов компаниям, связанным с военной отраслью в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Система «проверенного конечного пользователя» даст возможность китайским властям выполнить свое обещание упростить экспорт редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Благодаря этому они также обеспечат контроль за тем, чтобы эти материалы не попадали к поставщикам Пентагона.

Организация механизма по поставке редкоземов

Следом стало известно о разработке плана Китая по облегчению поставок редкоземов в США. Планируется, что схема исключит компании, связанные с военными США.

«Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм», — также следует из материала газеты.

В этой ситуации система проверенного конечного пользователя (VEU) даст Китаю возможность соблюсти требования США относительно содействия экспорту редкоземельных материалов. При этом КНР обеспечит невозможность их попадания к поставщикам американского военного комплекса.

Стратегическое решение Китая по США

Тем временем Китай принял стратегическое решение по отношению к США. 9 ноября стало известно о временной отмене запрета на экспорт в Соединенные Штаты Америки ряда стратегически важных материалов. Среди них — галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы. Информацию сообщили в министерстве коммерции Китая.

«Со дня публикации и до 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа министерства коммерции № 46 от 2024 года», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Трамп захотел применить силу к Китаю

После появления информации о введенных Китаем мерах президент США заявил, что для ведения дел с Пекином Вашингтону необходимо занимать позицию силы. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Единственный способ поддерживать хорошие отношения с ними — действовать с позиции силы… У них много ракет, но и у нас их много, и они не хотят с нами связываться», — сказал американский лидер.

За день до этого Трамп объявлял, что Китай якобы боится армии США, поскольку осознает ее силу. «Мы обладаем колоссальной мощью благодаря тарифам и благодаря тому, что я восстановил армию. У них много ракет, но и у нас их много, и они не хотят с нами связываться», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп не сможет принять Си в Белом доме

При этом президент США посетовал, что не сможет провести встречу с главой Китая в Белом доме. Американский лидер сослался на неподходящую планировку здания для проведения саммита.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — заявил Трамп. Его слова приводит Fox News.

О проведении встречи лидеры стран договорились после положительных переговоров в Южной Корее. Тогда Дональд Трамп высказал желание посетить Пекин в апреле 2026 года. А этим летом Трамп приглашал Си Цзиньпина в США.

Встреча Си и Трампа в Пусане — символичная победа Китая

Прошедшая встреча двух лидеров в Пусане обернулась «символической» победой Китая. В частности это произошло из-за согласия Трампа снизить пошлины до 47 процентов, когда ранее лидер Штатов грозился пошлинами в 100%. Такого мнения придерживается обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

«В четверг, 30 октября, во время их первой встречи с 2019 года Си Цзиньпин одержал верх над Дональдом Трампом. Молчаливый победил хвастуна, сторонник свободной торговли — протекциониста», — заявил Фрашон. Информацию приводит Lenta.ru.

США и Китай идут на «взаимные уступки»

После переговоров даже появлялась информация об улучшении ситуации в торгово-экономическом противостоянии двух стран. Стороны начали отменять взаимные ограничения с высокой скоростью.

Так, Соединенные Штаты прекратили торговое разбирательство в отношении китайских компаний, занимающихся судостроением и судоходством, что привело к отмене взаимных портовых сборов. В свою очередь, Китай также пошел на уступки: там заявили, что запрет на поставки в США таких материалов, как галлий, германий и сурьма, будет снят. Но основной уступкой Китая являлось снятие ограничений на экспорт редкоземельных материалов в США, а также оборудования для их добычи и переработки.

Историческое противостояние

Торговое противостояние США и Китая начинается с 1950 года. Тогда США первые ввели ограничения по отношению к КНР, а именно — торговое эмбагро, которое было отменено лишь в 1971 году. И только к 2000-м годам ситуация между странами вышла на такой уровень, что Китай стал крупнейшим торговым партнером Штатов после Канады.

Однако в 2016 году, во время первой предвыборной кампании Трампа, он неоднократно критиковал торговые отношения с Китаем, охарактеризовав их как «изнасилование Штатов». Тогда об этом писали BBC.

Он же стал первым президентом США с 1979 года, который позвонил президенту Тайваня Цай Инвэню. Китай отрицательно оценил такой жест, так как островное государство Тайвань является спорной территорией — формально оно управляется собственными правительством, однако КНР считает его своей частью.

А с 2018 года Трамп начал устанавливать тарифные пошлины. Первые, в 30%, коснулись солнечных батарей. В дальнейшем Китай и США продолжали устанавливать различные взаимные пошлины на ввоз товаров.

В 2025 году произошло новое обострение конфликта: сначала на импорт всех товаров из Китая в Соединенные Штаты были установлены таможенные пошлины в размере 10%. Затем их повысили до 30%, после этого еще на 50%, и так, постепенно, эти пошлины возросли до 125%. В Белом доме назвали это «искусством заключать сделки».