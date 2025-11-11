ФСБ: ВКС РФ нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Украины
11 ноября 2025 в 11:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Воздушно-космические силы РФ осуществили удары по ключевому центру радиоэлектронной разведки ГУР Министерства обороны Украины, расположенному в Киевской области, и по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал