ВСК России нанесли удар возмездия по аэродрому с F-16 расширенная
Ударами гиперзвуковых ракет был поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ и аэродром
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российские войска нанесли удар по Главному центру украинской радиоэлектронной разведки и аэродрому, где дислоцируются F-16. Атака была осуществлена с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет „Кинжал“ был поражён Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцируются пресловутые F-16», — сообщили в ЦОС. Комментарий приводит «ТАСС».
Ранее ракетами «Кинжал» были нанесены удары по украинским военным аэродромам, центру радиотехнической разведки ВСУ и цеху сборки БПЛА. Об этом сообщало Минобороны РФ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.