Евгений Солнцев: в Оренбургской области опасность атаки БПЛА
11 ноября 2025 в 12:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Оренбургской области объявлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал