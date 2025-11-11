Politico: изъятие замороженных активов России не поможет ЕС проспонсировать Киев

На саммите ЕС Бельгия заблокировала план ЕК по экспроприации активов РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Даже если Евросоюз примет решение об изъятии замороженных активов РФ, это не гарантирует своевременного предоставления кредита Киеву. ЕС может не успеть профинансировать Украину до того, как у нее в апреле 2026 года закончатся средства. Об этом сообщает издание Politico.

«После одобрения лидерами ЕС передачи кредита потребуется утверждение решения на уровне национальных парламентов, что приведет к затягиванию сроков», — пишет Politico. На саммите ЕС 23 октября Бельгия заблокировала план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ. Бельгийские власти опасаются ответных мер со стороны России и требуют от стран ЕС юридических гарантий компенсации возможных финансовых потерь. В результате решение вопроса было отложено до декабрьского саммита ЕС.

Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026–2027 годы. Однако даже если схема финансирования будет одобрена в декабре, ее реализация столкнется с задержками из-за необходимости одобрения национальными парламентами.

Продолжение после рекламы

Министры финансов ЕС 13–14 ноября планируют обсудить тему экспроприации активов РФ и альтернативные варианты финансирования Украины. Представители Еврокомиссии представят министрам несколько вариантов, которые предполагают использование бюджетных и долговых механизмов. Однако многие страны-члены ЕС скептически относятся к этим предложениям, поскольку уже борются с высокой государственной задолженностью.

Еврокомиссия также изучает возможность использования средств суверенного фонда Норвегии для обеспечения гарантий по «репарационным кредитам» Киеву. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг посетит Брюссель для обсуждения вопросов финансовой помощи Украине. Однако, как отмечает Politico, привлечение средств суверенного фонда Норвегии для таких целей маловероятно.