Соединенные Штаты больше не спонсируют ВСУ и не снабжают оружием. Они лишь получают деньги от НАТО за продажу вооружения, рассказал президент США Дональд Трамп. Тем временем в зоне спецоперации российские войска добиваются весомых успехов. ВС РФ совершили масштабный прорыв в Красноармейске (украинское название — Покровск), освободив 244 здания в городе. Сообщается об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на направлении и немалое количество техники. Карта спецоперации на Украине на 11 ноября — в материале URA.RU.

ДНР

Российские войска разбили формирование специализированной бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ) в ДНР. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения „Азов“», — сообщило ведомство в telegram-канале. Произошло это в районах Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска.

Красноармейское направление

ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР. Украинские войска потеряли более 200 бойцов на направлении. Помимо этого российские системы ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы HIMARS, а также 124 украинских БПЛА. Об этом сообщил «Пятый канал». Видео с URA.RU поделились в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо этого, российские войска совершили масштабный прорыв и в Красноармейске. Было освобождено 244 здания. ВС РФ движутся в микрорайоне Динас и совершают зачистку на территории Западной промзоны.

ВСУ пытались деблокировать село Гришино, так как это единственный из вероятных выходов из Красноармейска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». К тому же он рассказал, что украинские войска пытались деблокировать Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР и улучшили позиции на Добропольском выступе рядом с городом.

Тем временем российские солдаты добиваются успехов в вышеназванном городе. Согласно сообщению Минобороны РФ в telegram-канале, военнослужащие продвигаются в микрорайоне Восточный в сторону микрорайона Западный.

Константиновское направление

Позиции армии РФ улучшаются и у Константиновки. Из слов Пушилина следует, что это происходит, в частности, в районах населенных пунктов Иванполье и Александро-Калиново.

Краснолиманское направление

Улучшение позиций произошло на краснолиманском направлении, а основной горячей точкой является южная часть города Ямполь. По словам Пушилина, движение Российских войск планомерное.

«Краснолиманское направление. Здесь также есть улучшение позиций. Самая горячая точка — все же Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное, не такое быстрое, как хотелось бы», — заявил Пушилин.

Запорожский фронт

ВС РФ освободили два населенных пункта — Сладкое и Новое в Запорожской области. Произошло это благодаря усилиям группировки войск «Восток». Кадрами и информацией с URA.RU поделилось Минобороны РФ.

Освобождение населенного пункта позволяет перерезать основную трассу снабжения бойцов ВСУ в районах Покровского-Доброполья в Запорожской области. К тому же получение контроля позволяет расширить плацдарм для наступления. Эту информацию сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Во время освобождения пунктов российскими солдатами, ВСУ потеряли около двух взводов живой силы и более 12 единиц техники. Также ВС РФ вклинились в глубину обороны ВСУ на 5 километров во время освобождения Сладкого. А контроль армии РФ был расширен до 25 кв. км территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Тем временем российские операторы дронов, в частности отдельного разведывательного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», стабильно поражают технику и личный состав ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает «Пятый канал».

Харьковский фронт

В Купянске Харьковской области командование Вооруженных сил Украины не осуществляет эвакуацию тел погибших военнослужащих. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки „Запад“ встречают огромное количество трупов ликвидированных солдат ВСУ, брошенных своими же командирами», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Были отражены три атаки ВСУ. Украинские войска пытались деблокировать окруженные украинские формирования в Купянске. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Помимо этого ВС РФ разгромили ВСУ в лесопарковой зоне возле ЖД станции Оливино в городе. Информацию сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец в видео Минобороны РФ.

Удары ВС РФ

Российские войска поразили военные объекты на территории Украины. Удары наносили с помощью высокоточного оружия, ракетами «Кинжал» и БПЛА. В частности, был поражен склад снарядов к реактивной системе залпового огня «Ольха» и центр радиотехнической разведки ВСУ. Это следует из сообщения оборонного ведомства.

Украина

В городе Вилково, в Одесской области, возникла демографическая проблема, из-за работы территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в регионе. По имеющимся данным, в настоящее время женщины осуществляют контроль над всеми сферами жизни в населенном пункте. Это следует из материала газеты The New York Times. По словам мэра города Матвея Иванова, он остался единственным мужчиной, а население снизилось с 8 тысяч до 5 тысяч человек.

