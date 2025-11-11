В страшном ДТП в Египте пострадали десятки россиян, один погиб: что известно на данный момент

В РСТ подтвердили гибель россиянки в ДТП в Египте Фото: Алена Полозова © URA.RU

Туристический автобус въехал в грузовик около одного из курортных городов в Египте. Предварительно, пострадали около 27 россиян. Двое человек погибли — одним из них была российская туристка. Медики оказывают помощь раненым, а власти разбираются с последствиями. О том, что известно о трагедии на египетском курорте — в материале URA.RU.

Подробности о ДТП и жертвы

В провинции Красное море в Египте произошло серьезное ДТП — автобус столкнулся с грузовиком. Это привело к многочисленным пострадавшим и жертвам, пишут местные и британские СМИ — Al Masry Al Youm и Mirror.

В результате аварии получили травмы около 36 человек. По предварительным данным, среди пострадавших:

27 россиян, пишут СМИ;

два гражданина Литвы;

семь финнов;

три египтянина.

На данный момент подтверждена гибель водителя автобуса и еще одного человека, находившегося в нем. Среди пострадавших есть тяжелораненые, в том числе иностранные граждане.

Вторым погибшим является россиянка. Об этом URA.RU сообщили в Российском союзе туризма (РСТ).

Реакция властей и оказание помощи

На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы города Хургада и его окрестностей.

Власти сообщили, что получили информацию о происшествии и уведомили соответствующие органы. Представители органов здравоохранения и мухафазы — административно-территориальная единица Египта — Красного моря следят за ситуацией и оказывают необходимое содействие.

Реакция России

Информацию о том, что среди пострадавших были и российские туристы, URA.RU подтвердили в РСТ. Там отметили, что всем получившим травмы оказывается необходимая помощь.

"Группа туристов, включающая граждан России, Литвы и Швеции, стала участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе Хургада—Каир. Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна женщина из Российской Федерации погибла. Все пострадавшие находятся в государственном госпитале, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в РСТ.

Подробности ДТП

Авария произошла на дороге Рас-Гариб — Хургада к северу от Красного моря, недалеко от популярного курортного города Хургады. Рано утром автобус, принадлежащий туристической компании, столкнулся с тяжелым грузовиком.

Дорога Рас-Гариб — Хургада занимает около пяти часов. Пока неизвестно, куда направлялся автобус в момент аварии.