В страшном ДТП в Египте пострадали десятки россиян, один погиб: что известно на данный момент
В РСТ подтвердили гибель россиянки в ДТП в Египте
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Туристический автобус въехал в грузовик около одного из курортных городов в Египте. Предварительно, пострадали около 27 россиян. Двое человек погибли — одним из них была российская туристка. Медики оказывают помощь раненым, а власти разбираются с последствиями. О том, что известно о трагедии на египетском курорте — в материале URA.RU.
Подробности о ДТП и жертвы
В провинции Красное море в Египте произошло серьезное ДТП — автобус столкнулся с грузовиком. Это привело к многочисленным пострадавшим и жертвам, пишут местные и британские СМИ — Al Masry Al Youm и Mirror.
В результате аварии получили травмы около 36 человек. По предварительным данным, среди пострадавших:
- 27 россиян, пишут СМИ;
- два гражданина Литвы;
- семь финнов;
- три египтянина.
На данный момент подтверждена гибель водителя автобуса и еще одного человека, находившегося в нем. Среди пострадавших есть тяжелораненые, в том числе иностранные граждане.
Вторым погибшим является россиянка. Об этом URA.RU сообщили в Российском союзе туризма (РСТ).
Реакция властей и оказание помощи
На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы города Хургада и его окрестностей.
Власти сообщили, что получили информацию о происшествии и уведомили соответствующие органы. Представители органов здравоохранения и мухафазы — административно-территориальная единица Египта — Красного моря следят за ситуацией и оказывают необходимое содействие.
Реакция России
Информацию о том, что среди пострадавших были и российские туристы, URA.RU подтвердили в РСТ. Там отметили, что всем получившим травмы оказывается необходимая помощь.
"Группа туристов, включающая граждан России, Литвы и Швеции, стала участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе Хургада—Каир. Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна женщина из Российской Федерации погибла. Все пострадавшие находятся в государственном госпитале, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в РСТ.
Подробности ДТП
Авария произошла на дороге Рас-Гариб — Хургада к северу от Красного моря, недалеко от популярного курортного города Хургады. Рано утром автобус, принадлежащий туристической компании, столкнулся с тяжелым грузовиком.
Дорога Рас-Гариб — Хургада занимает около пяти часов. Пока неизвестно, куда направлялся автобус в момент аварии.
Хургада, расположенная примерно в 290 милях к югу от Каира, является известным туристическим направлением. Город привлекает путешественников протяженным песчаным пляжем и роскошными отелями. Туристические компании часто используют автобусы для организации экскурсий, в том числе к таким достопримечательностям, как пирамиды Гизы (дорога от Хургады до них занимает около трех часов).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.