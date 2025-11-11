Российский турист погиб в ДТП в Египте

В автобусе находилось 27 россиян, указано в материале (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Египте погиб российский турист после ДТП с автобусом в Египте, вблизи Хургады. Об этом написали новостные telegram-каналы.

«Российский турист погиб в аварии с туристическим автобусом в Египте», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что ДТП произошло во время экскурсии в Каир и Гизу из Хургады. В автобусе находилось 27 россиян. Второй погибший в происшествии — водитель автобуса.

Столкновение произошло на трассе Рас-Гариб — Хургада. В настоящее время часть пострадавших перевозят из госпиталя в отели.

