Российский турист погиб в ДТП в Египте
В автобусе находилось 27 россиян, указано в материале (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Египте погиб российский турист после ДТП с автобусом в Египте, вблизи Хургады. Об этом написали новостные telegram-каналы.
«Российский турист погиб в аварии с туристическим автобусом в Египте», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что ДТП произошло во время экскурсии в Каир и Гизу из Хургады. В автобусе находилось 27 россиян. Второй погибший в происшествии — водитель автобуса.
Столкновение произошло на трассе Рас-Гариб — Хургада. В настоящее время часть пострадавших перевозят из госпиталя в отели.
Обновлено 11:05 (по мск): Факт об одной погибшей и 25 пострадавших россиян подтвердили URA.RU в пресс-службе РСТ (Российский союз туриндустрии): «Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна женщина из Российской Федерации погибла».
